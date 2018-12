Merkel szerint talán nem is lesz Brexit-paktum

Az Európai Unió (EU) az Egyesült Királyság uniós tagságának rendezett megszüntetésén dolgozik, de fel kell készülni a megállapodás elmaradására is - jelentette ki Angela Merkel német kancellár péntekre virradóra, az uniós tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozóján, az értekezlet első munkanapját követően. Merkel újságíróknak nyilatkozva elmondta, a Theresa May brit kormányfővel folytatott megbeszélést követően 27-es körben tartott ülésen az uniós vezetők hangsúlyozták, hogy politikai biztosítékokra van szükség a brit kilépést (Brexit) követő, korábban 2020 végéig tervezett átmeneti időszakra vonatkozóan. "Olyan jövőbeli kapcsolatot akarunk, amelyben mindkét fél szabadon fejlődhet" - fogalmazott a kancellár. Elmondta: nem tudja megmondani, mikor lépne életbe az Egyesült Királyság és az EU közötti átfogó kétoldalú kereskedelmi megállapodás, de reményeik szerint még az átmeneti időszakban sor kerülhet erre. Hozzátette: a kilépési megállapodásba foglalt tartalékmegoldás célja, hogy közös vámuniós szabályozással elkerüljék az ír-északír határon hosszú évek óta nem létező vámellenőrzés visszaállítását abban az esetben, ha a brit kilépés után tervezett átmeneti időszak végéig nem lép életbe a kereskedelmi megállapodás. "Nem nevezhetünk meg más határidőt. Csak azt mondhatjuk, hogy mindkét félnek el kell végezni a feladatait. Ez ránk is vonatkozik, de arra kérjük Nagy-Britanniát, jó javaslatokkal álljon elő, hogy ez elkerülhető legyen" - fogalmazott, utalva a vámellenőrzés visszaállításának elkerülésére. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az ülést lezáró sajtótájékoztatóján kijelentette: az általa irányított testület fokozza a felkészülést az Egyesült Királyság esetleges megállapodás nélküli uniós kiválására, a "kemény Brexitre", ugyanis számolni kell minden forgatókönyvvel. Tudatta azt is, hogy december 19-én közzétesznek egy dokumentumot a felkészülés szempontjából hasznos információkkal. Sebastian Kurz, a tagországok állam-, illetve kormányfőit magában foglaló Európai Tanács soros elnökségét betöltő Ausztria kancellárja elmondta, a 27-ek egyetértettek abban, hogy az Ír-szigeten, Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határellenőrzés visszaállítását elkerülő tartalékmegoldás kizárólag ideiglenes lehet. Valamint megegyeztek abban is, hogy a kiválási feltételekről szóló megállapodást nem lehet újratárgyalni. Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök távozásakor kijelentette, a tartalékmegoldás nem állandósulhat, mindenképpen ideiglenesnek kell lennie. A legjobb megoldás az lenne, ha nem is kellene alkalmazni, ezért tovább kell dolgozni Nagy-Britanniával ennek elkerülése érdekében - mondta. Értesülések szerint az ülésen felvetődött egy újabb Brexit-ügyi rendkívüli uniós csúcstalálkozó összehívása január folyamán. Brit források szerint ugyanis a megállapodás elfogadásának január 21-i határideje előtt a brit alsóház elé kerül a Brexit-feltételekről szóló 585 oldalas egyezmény. A luxembourgi kormányfő ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: Brexit-csúcs után nem lesz még egy Brexit-csúcs. Nem a csütörtöki volt az "utolsó vacsora", több találkozó lesz még Nagy-Britanniával, de semmiképpen sem lesz több tárgyalás a kilépési feltételekről szóló megállapodásról - mondta. "A tárgyalások lezárultak, finito" - fogalmazott.