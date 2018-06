Merkel: egységes EU helyett államközi megállapodások kellenek

A német kancellár reményét fejezte ki, hogy az egyes EU-tagállamokkal már a napokban születhetnek olyan egyezségek, amelyek korlátozni fogják a Németország felé tovább vándorló menedékkérők számát. Hangsúlyozta: a kulcskérdés e tekintetben, hogyan lehet ezt tisztességesen és egymást kompenzálva megvalósítani. Merkel elismerte, hogy a június 28-29-i uniós csúcsig nem várható áttörés a migrációs kérdésekben, ezért most két vagy háromoldalú alkukkal próbálnak meg egymásnak segíteni, illetve áthidaló megoldást találni. Mint mondta, a mostani nem hivatalos minicsúcson mindenek előtt az uniós külső határok jobb védelmét és az Európai Unióba irányuló illegális migráció csökkentését készülnek megvitatni. Giuseppe Conte olasz miniszterelnök közölte, hogy egy teljesen új - paradigma váltást tartalmazó - javaslatot készül ismertetni a minicsúcson az illegális migráció megfékezésére. Az Európai Többszintű Migrációsügyi Stratégiának nevezett dokumentum szerinte hat feltételt és tíz célkitűzést tartalmaz. A stratégia - amely az az első információk szerint hat részből áll és tíz célkitűzést fogalmaz meg - pontosan körvonalazott politikát javasol a menekültáradat szabályozására és kezelésére, hatékony és fenntartható módon. A felvetés az úgynevezett dublini menekültügyi rendszer túlhaladását célozza. "Ne feledjük el, hogy az a szabályozás vészhelyzeti logikán alapszik, míg a valójában a problémát strukturálisan szeretnénk megoldani. A közvélemény ugyanis ezt követeli tőlük" - tette hozzá. Emmanuel Macron francia államfő aláhúzta: az EU politikai válságot él át a migrációs helyzet miatt, ezért - mint mondta - az migrációs együttműködés megvalósulhat 28 uniós tagországgal, vagy kevesebbel. Hozzátette: szükséges az együttműködés az EU-n kívüli harmadik államokkal is a menekülthullám feltartóztatása érdekében, valamint elengedhetetlen a másodlagos migrációnak, vagyis a menedékkérők uniós tagállamok közötti mozgásának a hatékonyabb feltartóztatása is. A Lars Lökke Rasmussen dán miniszterelnök szintén a nem hivatalos minicsúcs kezdete előtt arról szólt, hogy az EU intézkedéseinek hála a Dániába irányuló menedékkérők száma kilenc éve nem látott mértékűre csökkent. Pedro Sanchez spanyol kormányfő elmondta: elkötelezett az európai megoldás mellett. Xavier Bettel luxemburgi kormányfő kijelentette: a minicsúcs nem arról szól, hogy Merkel kancellár akar maradni, hanem európai problémák megoldásáról. Leszögezte: a migrációs nyomásnak nincsenek egyoldalú nemzeti megoldásai, ez egy európai probléma. "Belgium számára az fontos, hogy ellenőrzés alatt legyenek az Európai Unió külső határai. Ez az előfeltétele az emberek biztonságos és szabad mozgásának a schengeni övezetben. A második legfontosabb kérdés ma, hogy tisztázzuk, mik a feltételei a lehetséges hotspotoknak és (migránsokat) fogadó központoknak összhangban a nemzetközi joggal. A harmadik téma pedig az, hogy nagyon fontos megállapodni Dublinról a szolidaritás és felelősség biztosítására" - mondta Charles Michel belga miniszterelnök.