Mérgezéses merénylet: gyűlnek a bizonyítékok a Szkripal-ügyben

Rudd vezetésével szombaton ülést tartott a kormány és a biztonsági szolgálatok rendkívüli helyzetekben összehívott tanácskozó testülete, a COBRA. Az értekezlet után Rudd azt mondta: a 11 rendőrségi terrorelhárító szolgálatból nyolc bekapcsolódott a vizsgálatba, és 250-nél több nyomozó dolgozik az ügyön. Eddig több mint kétszáz tanút hallgattak meg, és 240 bizonyítékot gyűjtöttek össze. Múlt vasárnap a 66 éves Szergej Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés MI6-nek kémkedő volt ezredesét, és 33 éves lányát, Juliját ismeretlen idegméreggel mérgezték meg. Szripal 2010-ben, egy orosz-amerikai kémcsere után telepedett le Nagy-Britanniában. Szkripalék állapota továbbra is válságos, de stabil. A helyszínre elsőként érkező rendőr, Nick Bailey is mérgezést szenvedett. Rudd szerint súlyos állapotban van, de kommunikál a környezetével. Rudd továbbra sem akarta megmondani, milyen mérget használtak. Szerinte a vizsgálat elsődleges fontosságú célja jelenleg az, hogy a lakosság biztonságban legyen, és a COBRA-értekezlet témája is ez volt. A lehető legtöbb bizonyítékot akarják begyűjteni, hogy "ha majd eljön az ideje a felelősök megnevezésének", teljesen egyértelmű legyen, hogy a vizsgálatot milyen irányban kell tovább folytatni. A belügyminiszter nem válaszolt egyértelműen a kérdésre, hogy a kormány milyen megtorló lépéseket tehet, ha bebizonyosodik, hogy a gyilkossági kísérlet mögött egy ország áll. Rudd szerint "eljön majd az ideje a válaszlépéseknek is", de most az ügy kivizsgálására kell összpontosítani. A kormány a nyomozás kezdete óta óvatosan nyilatkozik a felelősség kérdéséről és az esetleges szankciók lehetőségéről. Theresa May miniszterelnök azt mondta, London "cselekedni fog, ha cselekvésre lesz szükség", és megteszi a megfelelő lépéseket, ha az bizonyosodik be, hogy az incidensért valamely állam felelős. Azonban nem volt hajlandó találgatásokba bocsátkozni, hogy Oroszországot terheli-e a felelősség.