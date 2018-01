Merénylet akasztotta meg a szerbek és albánok brüsszeli tárgyalását

Pánikkeltés

Az utóbbi napokban többször is megfenyegették Szerbiát – mondta Đurić. Kadri Veseli koszovói házelnök azt mondta, ha a szerbek vissza akarják szerezni Koszovót, akkor háború lesz. Đurić szerint arról is voltak információik, hogy az albán szélsőségesek szerb kolostorokra akartak támadni az ortodox karácsony idején. Đurić szerint a nemzetközi közösség mégsem reagált a hírekre. Bárki is áll a gyilkosság mögött, legyen az albán vagy szerb, felelnie kell tettéért – mondta.