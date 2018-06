Menekült-válság: Conte saját ötletekkel érkezett Brüsszelbe

A találkozó előtt olasz újságíróknak nyilatkozva Giuseppe Conte bejelentette, hogy a római kormány "teljesen új" javaslatcsomagot dolgozott ki a migrációhoz fűződő problémák megoldására. Olaszország kihívás előtt áll és radikális váltást sürget - jelentette ki Giuseppe Conte. Az olasz javaslat az angol "European multilevel strategy for migration" nevet kapta: az első információk szerint hat részből áll és tíz célkitűzést fogalmaz meg. Az olasz javaslat célja a migráció "hatékony és fenntartható szabályozása és kezelése" a dublini rendszer "túllépésével" a jelenlegi migrációs válsághelyzetben: "strukturális megoldást kívánunk adni, az olasz közvélemény ezt sürgeti" - mondta Giuseppe Conte. Korábbi információk szerint Róma hajlandó lenne engedni a "másodlagos mozgások" kérdésében, vagyis nem zárkózik el teljesen attól, hogy visszafogadja azokat a migránsokat, akik Olaszországban léptek az EU területére, majd innen más tagállamba mentek tovább, ahol nem részesültek menedékjogban. Ezért cserébe viszont az olasz kormány a dublini rendszer módosítását szorgalmazza azzal a javaslattal, hogy az Olaszországba érkező migránsokat azonnal osszák szét a tagállamok között, hogy a menekültek és a gazdasági bevándorlók azonosítása és utóbbiak esetleges kiutasítása ne egyedül Olaszországot terhelje. Az olasz kormány elveti a francia javaslatot, hogy Olaszországban zárt migránsközpontokat állítsanak fel. Róma szerint ezeket az afrikai indulási vagy tranzitországokban kell kialakítani. Ezzel egy időben Matteo Salvini olasz belügyminiszter Twitter fiókján válaszolt az Olaszországot ért újabb kritikákra. Ada Colau a spanyolországi Barcelona polgármestere szerint jelenleg mintegy ezer migráns igyekszik átkelni a tengeren Afrikából az olaszországi partok felé és a kikötőit lezáró Olaszország szenvedésre ítéli ezeket az embereket. A Mission Lifeline német civilszervezet máltai vizeken tartózkodó mentőhajójának kapitánya felszólította Salvinit, hogy menjen fel a hajóra és személyesen mérje fel, kiket mentettek meg. Az olasz belügyminiszter úgy válaszolt, ha további ezren tartanak gumicsónakokkal az olaszországi partok felé, lépjen közbe a líbiai parti őrség anélkül, hogy az NGO-k "beavatkoznának és zavart keltenének". "Ezek a Soros és társai által finanszírozott urak vegyék tudomásul, hogy az olasz kikötők le vannak zárva" - jegyezte be Matteo Salvini. A Proactiva Open Arms spanyol civilszervezet válasza szerint Líbia nem számít biztonságos kikötőnek. Olaszország tömeges "visszatoloncolást" indított el a Földközi-tengeren - írta Oscar Camps a szervezet alapítója a Twitter-bejegyzésében hangsúlyozva, hogy Itália a nemzetközi jogot sérti magatartásával. Málta kormánya embertelennek nevezte az olasz infrastrukturális miniszter Danilo Toninellit, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusát, aki hatáskörénél fogva engedélyezte az olasz kikötők lezárását. Roberto Calderoli a római kormánypárt Liga politikusa szerint Málta jobb, "ha befogja a száját", miután tavaly összesen 23 migránst fogadott be. A szicíliai Pozzallo kikötője előtt az Alexander Maersk dán teherhajó várakozik péntek óta 110 migránssal a fedélzetén, miután az olasz hatóságok ennek is megtagadták a kikötést.