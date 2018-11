Megszületett a Brexit-megállapodás tervezete

Megállapodás született az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti jövőbeli kapcsolatrendszerre vonatkozó politikai nyilatkozat tervezetéről - jelentette be csütörtökön a Twitteren Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. Az állam- illetve kormányfők csúcstalálkozóin elnöklő lengyel politikus azt is tudatta: tájékoztatást kapott az Európai Bizottság elnökétől, hogy a tárgyalódelegációk szintjén megszületett a megállapodás, amely politikai szinten is "elvi megállapodást" jelent. Tusk aláhúzta, hogy a nyilatkozatot az EU állam- illetve kormányfőinek is jóvá kell hagyniuk.