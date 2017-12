Mégsem lesz karácsonyi amnesztia Brazíliában

A brazil legfelsőbb bíróság elnöke, Cármen Lúcia felfüggesztette csütörtökön Michel Temer elnök karácsony alkalmával elítélt bűnözőknek adott kegyelmének egyes részeit, mert az amnesztia korrupciós vádakkal elítélt személyekre is vonatkozik.

Brazíliában hagyományosan elnöki kegyelemben részesítenek elítélteket, akik megfelelnek bizonyos feltételeknek, egyebek közt letöltötték büntetésük egy részét. Temer azonban múlt héten kibővítette az amnesztia szabályait, kiterjesztve a kegyelmet a korrupciós ügyekkel összefüggésben börtönre ítélt személyekre is. Raquel Dodge főügyész szerdán keresetet nyújtott be a legfelsőbb bírósághoz, hogy az elnöki rendelet egyes elemeinek elejét vegyék. A főügyész szerint Temer rendelete aláássa a hatalmi ágak szétválasztását, és büntetlenséget nyújt a korrupciós ügyekben vétkeseknek. Dodge szerint a brazil történelem legnépszerűtlenebb elnökének a döntése alkotmányellenes, és nehezíti a dél-amerikai országban óriási port kavart korrupciós botránnyal kapcsolatos nyomozást. Temer rendelete szerint a nem erőszakos, büntetlen előéletű, büntetésük egyötödét már letöltött elítélteket kegyelemben lehet részesíteni. Ezzel lecsökkentette annak feltételét, hogy az elítéltnek a büntetés időtartamának legalább egynegyedét le kell ülnie. Az elnöki rendelet emellett eltávolította azt a kikötést, hogy 12 évnél hosszabb szabadságvesztésre ítélt embereknek nem lehet megkegyelmezni. Brazíliát évek óta a legfelsőbb vezetést átitató botrányok sorozata sújtja. Az ügyben a Lava Jato (Autómosó) fedőnéven elhíresült nyomozás kiterjedt korrupciós hálózatot tárt fel az országban, amelynek keretében építőipari cégek politikai pártoknak és befolyásos politikusoknak fizettek kenőpénzeket a Petrobras olajipari óriáscég versenytárgyalásainak megnyerése érdekében. A botránnyal kapcsolatban már korrupciós vádakat emeltek Luiz Inácio Lula da Silva és Dilma Rousseff korábbi államfők ellen szeptemberben, Temer ellen pedig júniusban. Lulát, aki továbbra is az ország legnépszerűbb politikusa, július közepén első fokon már kilenc és fél év börtönbüntetésre ítélték korrupció és pénzmosás vádjával. A bírósági döntés másnapján Lula bejelentette, hogy indul a jövő évi elnökválasztáson, miközben további négy, a Petrobras-botrányhoz köthető bírósági eljárás vár még rá. Torquato Jardim igazságügyi miniszter az O Globo napilap csütörtöki számában megjelent kommentárjában azt írta, hogy Temer alkotmányos keretek között járt el, az amnesztia pedig arra a mintegy 70 ezer elítéltre vonatkozik, akiket például lopás vádjával tettek hűvösre, nem pedig arra a mintegy 50 emberre, akik korrupció miatt ülnek. Hozzátette: az említett 50 főből egy ember felel meg az elnöki kegyelem feltételeinek.