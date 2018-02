Megöltek egy újságírót Szlovákiában – egymillió euró nyomravezetői díj

Ján Kuciak az aktuality.sk munkatársa volt, tényfeltáró újságírással, leginkább adócsalással összefüggő bűnesetekkel foglalkozott. Az utóbbi időben állítólag több fenyegetést is kapott. A 27 éves Kuciak és barátnője holttestét családi házukban találta meg a rendőrség Nagymácsédon. A nő családja jelentette a rendőrségnek, hogy csütörtök óta nem tudják elérni a lányukat. A rendőrség szerint az áldozatokkal egy-egy lövés végzett, a férfit mellkasán, a nőt a fején érte a találat.

Tibor Gaspar főkapitány azt mondta: előre eltervezett gyilkosságról van szó, és úgy vélik, a gyilkosságoknak köze lehetett az áldozat újságírói munkájához. Gaspar nem akart részleteket közölni a feltételezésről. Azt sem árulta el, hogy a házba erőszakkal hatoltak-e be. A gyilkossághoz használt fegyvert eddig nem találták meg. A kettős gyilkosságot az országos rendőr-főkapitány "példátlan támadásnak" nevezte, amilyen még nem esett meg az ország fennállása alatt, de a szerinte a körülmények arra utalnak, hogy egyedi esetről van szó. Gaspar azt mondta, a felderítésre a lehető legnagyobb erőket összpontosítják, a nyomozásban a rendőrséggel a nemzeti bűnüldözési ügynökség (NAKA) is együttműködik majd. A gyilkosságot a három legfőbb szlovák közjogi méltóság is elítélte. Robert Fico kormányfő azt írta: amennyiben bebizonyosodik, hogy Kuciakot a munkája miatt gyilkolták meg, akkor az eset a sajtószabadság és a demokrácia elleni példátlan támadás lenne. Azt viszont elutasította, hogy a tragédiát az ellenzék politikai tőkekovácsolásra használja fel. A szlovák főügyészségen rendkívüli egyeztetést tartanak a miniszterelnök, a főügyész, a belügyminiszter, az országos rendőr-főkapitány és a titkosszolgálat (SIS) vezetőjének részvételével. Fico bejelentette, hogy a kormány egymillió eurós nyomravezetői díjat ajánl fel a kettős gyilkosság felderítéséhez vezető információkért. Szlovákiában még soha nem ajánlottak fel ilyen magas nyomravezetői díjat, s arra sem volt példa, hogy a felajánlást a kormány tegye meg.