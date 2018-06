Megölték a pakisztáni tálibok vezetőjét

Az USA dróntámadása végzett Fazlulla mollával, a pakisztáni tálibok vezetőjével – mondta az afgán védelmi tárca szóvivője. Mohammed Radmanis szerint Fazlulla Kunár tartományban egy járműben utazott, amikor a találat érte. Az első hírek szerint a Tehrik-i-Talibán Pakisztán négy másik parancsnoka is meghalt, de Radmanis ezt még nem tudta megerősíteni. Martin O'Donnel, az Afganisztánban állomásozó amerikai csapatok szóvivője is megerősítette, hogy légicsapást hajtottak végre, bár a célpont nevét nem árulta el és a terrorszervezetet sem nevezte meg. Szerinte a dróncsapás nem sérti az amerikai hadsereg vállalását, hogy tiszteletben tartja az afgán kormány által meghirdetett tűzszünetet. Szerinte a tűzszünet csak az afgán tálib mozgalomra vonatkozik, más terrorszervezetekre nem. Fazlulla molla 2013 óta irányította a TTP-t, és már többször keltették halálhírét. Az USA ötmillió dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére. Négy és fél éve elődje, Hakimulláh Mehszúd is dróncsapásban halt meg. A TTP-t, a több törzsi csoportot egyesítő ernyőszervezetet 2007-ben alapítottak, célja egy iszlám állam létrehozása. Osztja a szélsőséges iszlamista afganisztáni tálibok nézeteit, akiknek hűséget is fogadott korábban, de különálló szervezet. Szorosan együttműködik az al-Kaida terrorszervezettel, 2008 óta többször azzal fenyegetőzött, hogy terrorcselekményeket követ el az USA-ban. 2014 decemberében a TTP fegyveresei rajtaütöttek egy kadétiskolán Pesavarban, akkor 148-an haltak meg, köztük 132 gyerek. Két évvel korábban feltehetően Fazlulla parancsára merényletet követtek el a lányok jogaiért küzdő Malala Juszufzai ellen. A lányt fejbe lőtték, amikor hazafelé tartott az iskolájából. Malalát nemzetközi orvosi összefogással kezelték Londonban, és azóta emberi jogi aktivistaként folytatja harcát a lányok tanulási lehetőségeiért. Alig tizenhét évesen, 2014-ben kapta a Nobel-békedíjat a gyermekek jogainak védelmében folytatott harcáért, ezzel ő lett minden idők legfiatalabb Nobel-díjasa. Az amerikai hatóságok szerint Fazlullának ezenkívül köze volt a hét évvel ezelőtti New York-i merényletkísérlethez is. A szervezet által felbérelt Faisal Shahzad pakisztáni-amerikai állampolgár megpróbált felrobbantani egy autóba rejtett pokolgépet a Times Square-en 2010 május elején. A rosszul összetákolt szerkezet nem robbant fel, senki nem sérült meg. A pakisztáni tálibok vezetőjének halála enyhíthet a Washington és Iszlámábád közötti feszült viszonyon. Pakisztánnak kulcsfontosságú szerepe lehet az afganisztáni tálib vezetők meggyőzésében, hogy üljenek tárgyalóasztalhoz az afgán vezetéssel a 17 éve tartó háború befejezéséről, ami csökkenthetné a feszültséget a két szomszédos ország között is.