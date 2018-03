Megjelent Ján Kuciak utolsó oknyomozása

A főként adócsalási és ingatlanspekulációs ügyek feltárásával foglalkozó Ján Kuciak és barátnője holttestét vasárnap találta meg nagymácsédi (Velká Maca) házukban a rendőrség. A kettős gyilkosság körülményei alapján feltételezik, hogy Kuciak munkája miatt ölhették meg. A Robert Fico vezette szlovák kormány különleges nyomozó csoportot hozott létre a titkosszolgálatok bevonásával.

A gyilkosság után felháborodott, az állam felelősségét hangoztató írások sora jelent meg a szlovákiai sajtóban. Az ügy egyre erőteljesebb politikai színezetet kap. Az ellenzéki pártok a kormányfő, a belügyminiszter és az országos rendőr-főkapitány távozását követeli. Szerintük a rendőrség nem segített a meggyilkolt újságírónak, akit korábban azzal fenyegetett meg egy nagyvállalkozó, hogy minden mocskot felkutat róla. Az ellenzék a Sme napilapban megjelent információkra is hivatkoztak, amelyek szerint Fico hivatala több olyan személyt alkalmaz, akik korábban gazdasági kapcsolatban voltak az olasz maffiához kötődő vállalkozókkal. Kuciak szerdán megjelent, utolsó cikke is a 'Ndrangheta tagjainak szlovákiai megjelenésével, gazdasági tevékenységükkel, kapcsolati hálójukkal és politikai kötődéseikkel foglalkozik. A cikkben megemlíti a Fico pártjához közeli személyeket, például a miniszterelnök korábbi asszisztensét, a jelenleg is a kormányhivatalban dolgozó Maria Troskovát, és Viliam Jasant, aki a kormányhivatal krízismenedzsmentért és állambiztonságért felelős részlegének a vezetője. A 27 évesen meggyilkolt Kuciak írása 14 évvel ezelőtti eseményekig nyúl vissza. A cikkben szereplő információk jelentős részét egy másik újságíró, a korábban a Plus 7 dni hetilapnak dolgozó Ivan Mego kutatta fel. Mego azt mondta: azért adta át információit Kuciaknak, mert szerkesztősége a tőle megrendelt írást végül nem volt hajlandó leközölni.