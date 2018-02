Megjelenhetett a demokraták feljegyzése az FBI nyomozásáról

A demokraták a feljegyzést azután készítették el, hogy a bizottság republikánus tagjai írtak egy feljegyzést. A titkosított információkat is tartalmazó republikánus feljegyzés vélelmezte, hogy az FBI hatáskörét túllépve a 2016-os elnökválasztási kampány idején és utána is is jogtalanul lehallgatta Donald Trump kampánycsapatát, és Trumppal szembeni elfogult nyomozást folytatott.

Az igazságügyi minisztérium, az FBI és demokrata párti politikusok ellenezték, hogy az elnök feloldja ennek a republikánus párti dokumentumnak a titkosságát, mert a feljegyzés lényeges adatokat nem tartalmaz, félrevezeti az amerikai közvéleményt, és veszélybe sodorja az amerikai nemzet biztonságát. Célja az igazságügyi tárca miniszterhelyettese, Rod Rosenstein lejáratása és az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálatokat folytató különleges bizottság vezetője, Robert Mueller ellehetetlenítése. A hírszerzési bizottság republikánusai azzal érveltek, hogy feltáró munkájuk során komoly mulasztásokra bukkantak, melyekről tájékoztatni kell a közvéleményt. A demokraták ezután készítették el feljegyzésüket, amellyel cáfolni akarják a republikánusok állításait. A bizottság legmagasabb rangú demokrata tagja, Adam Schiff szerint, hogy az FBI szabályosan figyelte meg Carter Page-et, Trump kampány-tanácsadóját, mert engedélyt kért hozzá az illetékes különleges bíróságtól, és a feljegyzésük olyan tényeket tartalmaz, amelyeket a közvéleménynek ismernie kell. Trump két hete megtagadta a demokrata feljegyzés nyilvánosságra hozatalát. Az elnök arra hivatkozott, hogy az igazságügyi minisztérium és az FBI szerint az "számos titkos és különösen kényes részt tartalmaz, veszélybe sodorhatja a nemzetbiztonságot és a rendfenntartás rendszerét". Arra kérte a demokratákat, hogy dolgozzák át a dokumentumot a minisztérium és az FBI segítségével, és ebben az esetben hajlandó lesz jóváhagyni annak nyilvánosságra hozatalát. A demokraták átdolgozták a feljegyzést, kihúzták belőle azokat a részeket, amelyek titkosságuk miatt nem lehetnek nyilvánosak, és Trump elnök jóváhagyta ennek kiadását. A Fehér Ház közleménye szerint "noha a demokratáknak az a célja a feljegyzéssel, hogy politikailag megrendítsék az elnököt, ő az átláthatóság érdekében jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát". Trump a Twitteren azt írta: "a kormányzati megfigyelési visszaélésekre adott demokrata párti válaszfeljegyzés teljes politikai és jogi kudarc, csak megerősíti, hogy ezek milyen súlyos visszaélések, vagyis törvénytelenségek voltak".