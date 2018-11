Mégis a demokrata jelölt győzött Arizonában

Az eredmény - amely még mindig nem végleges, mert még tart a voksok összeszámolása - hat nappal a választások után született meg. Miután a postán beérkezett szavazatokat is megszámolták, a múlt kedden még győztesnek látszó republikánus jelölt előnye folyamatosan apadt, kedden este Kyrsten Sinema már 38 ezer vokssal többet tudhatott magáénak, mint Martha McSally. A visszavonuló republikánus Jeff Flake körzetében indult Sinema győzelmével 1988 óta most először választottak Arizonában demokrata párti szenátort. Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) fontosnak tartotta úgy közölni az eredményt, hogy Kyrsten Sinema Arizona első női szenátora, és ő lesz az Egyesült Államok történetének első nyíltan biszexuális szenátora. A 42 éves Kyrsten Sinema az elmúlt hat évben a képviselőház tagja volt, és centrista politikusként tartják számon, aki a Demokrata Párt tagjaként is megszavazta a Donald Trump által támogatott törvényjavaslatok több mint a felét. A szenátusban a demokrata párti frakciónak a szavazatszámlálások jelenlegi adatai szerint 47 tagja lesz, míg a republikánusok 51 szenátorral számolhatnak biztosan. A végső arány a floridai voksok újraszámlálása és a Mississippi államban november 27-én tartandó pótválasztás után dől el. Floridában közben még tart a voksok újraszámlálása. A bíróság hétfőn este elutasította Rick Scott volt kormányzó, republikánus szenátorjelölt keresetét, amelyben a politikus azt kérte, hogy a szavazatszámláláskor rendőrök is legyenek jelen a helyiségekben. Jeb Bush, Florida volt republikánus kormányzója - George W. Bush volt elnök öccse - hétfőn este Broward megye vitatott választási igazgatója, Brenda Snipes elmozdítására szólított fel. "Nem kérdéses, hogy Broward megye választási biztosa, Brenda Snipes többszörös kudarcot vallott Florida törvényének betartásában, aláásva ezzel a floridaiak választási rendszerünkbe vetett bizalmát" - írta Twitter-bejegyzésében Bush, leszögezve, hogy Snipest a voksok újraszámlálásának befejezése után kell elmozdítani a hivatalából.