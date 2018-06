Meghalt Nyers Rezső

A politikus 1923. március 21-én született Budapesten, 1940-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1946-1947-ben a Népszava kiadóhivatalban dolgozott. A két munkáspárt egyesülése után, 1948-1951 között a Magyar Dolgozók Pártja vezetőségében tevékenykedett. 1948-1953-ban országgyűlési képviselő volt, majd öt éven keresztül agrárpolitikusként dolgozott. 1954-től két éven át a Szövetkezetek Országos Szövetségének elnökhelyettese, majd 1957-60 között elnöke volt. 1956-ban belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba (MSZMP), ugyanebben az évben fél évig élelmiszeripari miniszter, majd 57-ben közellátási kormánybiztos, 1958-tól újra országgyűlési képviselő volt. Az MSZMP Központi Bizottságába 1957-ben került, amelynek egészen 1989-ig volt tagja, 1966-75-ben a párt legszűkebb vezető testületének, a Politikai Bizottságnak is tagja volt. 1960-62 között pénzügyminiszterként dolgozott, majd a KB gazdaságpolitikai titkáraként neve összefonódott a gazdasági reformmal, amelynek megtorpanása után száműzték a vezetésből és visszavonult a tudományos életbe. 1974-től tizennégy éven át volt az MTA Közgazdaság-tudományi Intézet igazgatója. A pártvezetésbe 1988-ban került vissza, ekkor lett ismét a Politikai Bizottság tagja, 1988-1989-ben a Németh-kormányban államminiszteri pozíciót töltött be. 1988-ban, a rendszerváltoztatást előkészítő Új Márciusi Front egyik alapító tagja, 1989-90-ben a Minisztertanács gazdasági reformbizottságának elnöke volt. Kádár János pártvezető lemondása után, 1989. júniustól októberig az MSZMP elnöke lett, majd az újonnan alakult Magyar Szocialista Pártot (MSZP) vezette 1989-90-ben. A rendszerváltási utáni időszakban is aktívan politizált, 1998-ig az MSZP színeiben volt országgyűlési képviselő, majd visszavonult a politizálástól.