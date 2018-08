Századik életévében meghalt Fábry Pál, a magyar Joseph Pulitzer-emlékdíj alapítója - közölte Bárándy Péter korábbi szocialista igazságügy-miniszter csütörtökön. A magyar Joseph Pulitzer-emlékdíj Alapítvány kuratóriumi tagja, a kuratórium titkára elmondta, hogy Fábry Pál New Orleansban élő családja körében hunyt el szerdán. Fábry Pál 1919-ben Budapesten született, és a kommunista hatalomátvétel után 1949-ben az Egyesült Államokba emigrált. Kilencvenedik születésnapja alkalmából, 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemérem Tisztikeresztjével tüntették ki New Orleansban. A köztársasági elnök által adományozott elismerést életműdíjként kapta: az 1944-es ellenállási mozgalomban való részvétele, üldözöttek életének megmentése, a Világkereskedelmi Központok Szövetségének létrehozása és a magyarországi Pulitzer-emlékdíj megalapítása elismeréseként. Pulitzer József hozta létre az újságíróknak adható legnagyobb nemzetközi szakmai kitüntetést. A magyar Pulitzer-emlékdíj sok szempontból hasonló, működését tekintve azonban független a New Yorkban évente átadott elismeréstől.