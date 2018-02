Meghalt a párizsi és brüsszeli terrortámadások irányítója

A belga és a francia szolgálatok szerint a 33 éves, marokkói származású, belga terroristát néhány héttel ezelőtt a szíriai és az iraki határ közelében ölték meg. Oussama Atarnak, a brüsszeli öngyilkos támadások során meghalt Bakraoui fivérek távoli unokatestvérének a neve évek óta ismert a terrorelhárítás előtt. Az említett források korábban arról tájékoztattak, hogy Szíriából Atar - álnevén Abu Ahmed - az egyetlen olyan irányítója volt a támadásoknak, akit a nyomozás során azonosítottak. Az Abu Ahmed név a belgiumi dzsihadista sejt által használt egyik rejtekhely közelében egy szeméttárolóba dobott számítógép adatainak feltárásakor is előkerült a nyomozás során. A nyomozók a gépen olyan beszélgetéseket találtak, amelyeket a terrorcsoport tagjai feltehetően Abu Ahmeddel folytattak, ezekben végrendeletekről és az akciók elkövetési módjáról esett szó - a nyomozáshoz közel álló egyik illetékes szerint. Az Abu Ahmed álnév rövid idő alatt megjelent egyéb nyomozati anyagokban is, miután 2015 decemberében, Ausztriában kihallgatták egy algériai és egy pakisztáni férfit, akik 2015. október 3-án szálltak partra Léroszon, Görögországban menekültekkel együtt, ugyanott és ugyanakkor, amikor a magát a Stade de France párizsi stadionnál november 13-án felrobbantó két öngyilkos merénylő is. A két férfi a kihallgatás során bevallotta, hogy őket bízták meg a párizsi merényletek lebonyolításával, és Abu Ahmed szervezte meg európai utazásukat Szíriából. 2016. március 22-én Brüsszelben a Zaventem nemzetközi repülőtéren és a Maelbeek metróállomáson hajtottak végre terrortámadást, amelyben 32-en meghaltak és 340-en megsérültek, köztük két magyar. 2015. november 13-án Párizsban hét helyszínen követtek el merényleteket, amelyekben 130 ember halt meg. A hatóságok szerint bizonyított kapcsolat van a párizsi és a brüsszeli merényletek kitervelői és elkövetői csoportjai között. Mindkét támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett.