Meghallgatjuk a másik oldalt is, de inkább nem hallgatunk rá

Az internet a második leggyakrabban használt tájékozódási forma: a vezető hírportálokat a lakosság 47 százaléka látogatja, de a kisebb internetes hírportálok is jelentős szerepet töltenek be a tájékozódásban: összesen az emberek 36 százalékához jutnak el.

Annak ellenére, hogy az internet egyre szélesebb körben hozzáférhető a társadalomban, még mindig a jó öreg televízió a legfontosabb információforrás. A többség, 90 százalék kereskedelmi csatornákból tájékozódik, de sokakhoz, a megkérdezettek 77 százalékához jutnak el a közszoláglati csatornák is. Sőt, jelentőségük nőtt is 2016-hoz képest.

Tájékozódási csoportok

Hidegen hagyja a fiatalokat a politika

Ahogyan négy és két éve, úgy most is: az emberek nagyjából 30 százalékát egyáltalán nem érdekli a politika, igazán csak a társadalom 8 százalékát foglalkoztatja. A legrosszabb a helyzet a 18-29 éves korosztály körében, náluk a politika iránt nagyon érdeklődők aránya csak 2 százalék, míg 40 százaléknál is többen vannak azok, akiket hidegen hagynak a közéleti kérdések. A leginkább a 60 évnél idősebbek foglalkoznak politikával.

Meghallgatjuk a másik oldalt is…

…de nem biztos, hogy hallgatunk rá

Hiába tájékozódnak is a “másik oldalhoz” sorolt forrásokból is, a saját politikai szimpátiájuk tárgyát kritizáló cikkekre, televíziós/rádiós riportokra nem mindenki reagál úgy, hogy csalódik a pártjában. Bár ez a reakció a legjellemzőbb, gyakran előfordul az is, az is, hogy inkább a hírforrást bélyegzik hiteltelenek, mondván, az csak le akarja járatni pártjukat. A Fidesszel kapcsolatos korrupciós ügyekkel például a többség találkozik a médiában, valamilyen gyakorisággal még a kormánypárti szavazók is. Csakhogy ilyenkor sokan vagy arra gondolnak, hogy pártjuk érdemei fontosabbak, mint a bűnei, vagy hogy az adott sajtótermék hazudik a dologról.



A válaszadók 29 százaléka pedig egyszerűen igyekszik nem odafigyelni ezekre a hírekre, vagy elkerülni azt a hírforrást, amelyik a választott pártjához köthető botrányról számol be. Ők a “másik oldaltól” is tájékozódó 60 százalék ellenpontjai.

Ha már oldalakról beszélünk: a kutatásból kiderül, hogy a magyarországi felnőtt népesség többsége: 61 százalék gondolja azt, hogy a magyar sajtó elfogult, nem lehet belőle jól tájékozódni, mert valamelyik politikai oldal álláspontja mindig nagyobb hangsúlyt kap. Van, akit a Fidesz-túlsúly zavar, és van, aki az ellenzéki sajtót kárhoztatja, amiért “valótlan állításokkal próbálja lejáratni a kormányt”. A válaszadók háromnegyede látta úgy, hogy a Fidesznek nagyobb befolyása van a sajtóban, mint az ellenzéknek.