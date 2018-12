Megerősítették a francia-német határt

Eleonore Petermann, a szövetségi belügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy a határigaztgatásért felelős szövetségi rendőrség egységei a Franciaországgal közös határszakaszon fokozták védelmi és ellenőrzési tevékenységüket. A karácsonyi vásárokról elmondta: nem változott a fenyegetettség szintje, nem fokozzák a készültséget, és nincs ok arra, hogy az emberek elkerüljék ezeket a rendezvényeket. Sajtóbeszámolók szerint elsősorban a Strasbourggal szomszédos Kehl térségében erősítették meg az ellenőrzést, három átkelőnél valamennyi járművet megállítanak a szövetségi rendőrség gépkarabéllyal felszerelt, golyóálló mellényt viselő tagjai. Az úgynevezett mélységi, a határtól számított 30 kilométeres övezetben végzett ellenőrzés is intenzívebb a szokottnál. A rendőri jelenlét a Strasbourggal határos Baden-Württemberg tartomány mellett Saar-vidék és Rajna-vidék Pfalz tartományban is erőteljesebb. A szövetségi rendőrség egy szóvivője az ARD országos köztelevíziónak megerősítette: a feltételezett elkövető, Cherif Chekatt mellett egyik testvérét, Sami Chekattot is keresik. Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter közölte: a német és a francia hatóságok "célzottan, és nagyon jól" dolgoznak együtt. Hozzátette, hogy a német hatóságok eddig mindenben megfelelően jártak el a feltételezett elkövető ügyében, Németországban elkövetett törvénysértése miatt felelősségre vonták, megbüntették, majd kitoloncolták az országból. Cherif Chekattot lopás miatt ítélték el Németországban. Büntetésének letöltése után, tavaly februárban visszatoloncolták hazájába, és kitiltották Németországból.