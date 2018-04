Megerősítené a rendőrséget és szigorítaná a törvényeket Lázár

Meg kell védenünk az országunkat a külső fenyegetéstől, ezért szükség van a rendőrség további megerősítésére, a létszám emelésére, a törvények szigorítására – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a nagylaki határátkelőhely megnyitásának ötvenedik évfordulóján azt mondta, Nagylak és Csanádpalota térségében, kerítés híján, az elmúlt hónapokban folyamatosan érkeztek a migránsok. A rendőrségi intézkedéseknek köszönhetően jelenleg már északabbra próbálkoznak az embercsempészek – mondta. Ha a migráció nem szűnik meg vagy fokozódik, a kormány készen áll arra, hogy Nagylaktól Mezőhegyesig is határzárat emeljen – mondta Lázár, a térség országgyűlési képviselője. A bevándorlás a következő évtized legfontosabb kérdése lesz, az április 8-ai választástól függetlenül feladatot szab a kormánynak - mondta Lázár, és a betelepítés következményeit a határ román oldalán található települések példájával szemléltette. Azt mondta, még az 1960-as, 1970-es években is többségében magyar településekre negyven éve jelentős román lakosságot telepítettek be, az ősi magyar falvak pedig román közösségekké váltak. Locskai Zoltán, Nagylak független polgármestere azt mondta, a trianoni békeszerződés vágta ketté a települést. 1968. április 6-án nyílt meg a magyar-román közúti átkelőhely, és a település fejlődésére kiemelkedő hatással volt. Folyamatosan nőtt a személy- és teherforgalom, 1996-ban kamionterminál épült az átkelőnél. A határátkelőhely munkahelyet, adóbevételt jelent a községnek. A települést 2015-ben elérte az M43-as autópálya, Csanádpalotánál pedig új átkelőhely nyílt. Piros Attila, Csongrád megye rendőrfőkapitánya azt mondta, a nagylaki és a csanádpalotai az ország egyik legnagyobb forgalmú átkelőhelye kapocs az emberek között. Feladata ugyanakkor a biztonság garantálása is, hiszen schengeni külső határon van. A migráció nemcsak Szerbia irányából jelentkezik, hanem Románia felől is, a rendőrség azonban megfelelő létszámban gondoskodik a határ védelméről – mondta a dandártábornok.