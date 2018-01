Megélénkülhet a szél, maradnak a felhők

Akár 12 fokot is mérhetünk.

Kedden reggel párás, foltokban ködös lesz a levegő. Napközben egyre vastagabb lesz felettünk a felhőzet, este nyugaton már az eső is eshet. A délkeleti szél megélénkül – írja a Köpönyeg. 7 és 12 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Szerdán erősen felhős, vagy borult lesz az ég. Eleinte a Dunántúlon este már máshol is előfordul kisebb csapadék. A délkeleti légmozgás élénk marad. Reggel 1-6, délután 6-11 fok lesz. Csütörtökön és pénteken marad a borongós időjárás, elszórtan esővel, szitálással. Délutánonként 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk. A reggelek továbbra is fagymentesek lesznek.