Megállapodás az utolsó utáni pillanatban: nem áll le az USA kormánya

Az amerikai szenátus a csütörtök éjféli határidőig nem, de péntek hajnalban megszavazta a kormányhivatalok működésének finanszírozásáról szóló kétpárti költségvetési megállapodást, benne egy hathetes áthidaló finanszírozási törvénnyel, amelyet ha a képviselőház is gyorsan megszavaz és Donald Trump elnök aláír, akkor megakadályozza a hivatalok leállását.

A szenátusi frakciók vezetői, a republikánus párti Mitch McConnell és a demokrata párti Chuck Schumer szerdán kompromisszumos megállapodást kötött a tervezetről, és mind a szenátusi, mind a képviselőházi republikánusok közölték, hogy meg fogják szavazni. A Kentucky állambeli, republikánus párti Rand Paul szenátor azonban megszakításokkal kilenc órán keresztül beszélt arról, hogy a törvényjavaslat pazarló, ezért illesszék bele az általa javasolt kiegészítést. Ebben szigorúbb felső határt akart szabni a kormányzati munkára szánt kiadásoknak. A szenátusi vezetők azonban világossá tették: nem fogadják el ezt. Nem sokkal éjfél előtt a szenátorok felfüggesztették a vitát, nem hagyták tovább beszélni Rand Pault, de határidőre már nem tudták megszavazni a tervezetet. Éjfél után azonban - kihasználva a szünetet - voksolást rendeltek el, és nagy többséggel - 71-28 - arányban elfogadták a javaslatot. A tervezet most a képviselőház elé kerül, és ha az alsóház is megszavazza - ez egyelőre bizonytalan -, valamint Donald Trump elnök aláírja péntek reggel munkakezdetig, akkor csak keveset lehet majd érzékelni abból, hogy leálltak a kormányhivatalok, de hogy mennyit, az nem világos. A szövetségi személyzeti hivatal azt közölte, hogy a munka folyamatossága hivatalonként különbözőképpen alakul. Minden alkalmazottnak a saját hivatalánál kell tudakozódnia afelől, hogy kell-e dolgoznia pénteken, és ha igen, akkor hány órát. A Fehér Ház költségvetési hivatala csütörtökön már a várható leállásra készítette fel a nem alapvető fontosságú munkát végző kormányhivatalokat. Ha pénteken valódi leállás lesz, akkor idén ez lesz már a második a januári háromnapos után. A brit BBC szerint miután a tervezet csak szerda este vált ismertté, a részletei eddig kevéssé voltak megismerhetők. Marc Short, a Fehér Ház törvényhozási ügyekkel foglalkozó igazgatója azt mondta: a költségvetési törvény "mindössze" 300 milliárd dollárral fogja növelni a kiadásokat. A The Washington Post című napilap úgy tudja, hogy a növekmény 500 milliárd dollár lesz.