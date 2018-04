Még szombaton is agitál a Fidesz

Péntek délután öt órakor Székesfehérváron tartja kampányzáró gyűlését a Fidesz a Városház téren, a rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor - mondta újságíróknak a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden Budapesten. A miniszterelnök egyébként a városban született. Hidvéghi Balázs közölte: ez lesz az utolsó nagyszabású eseményük a kampányban, az embereket azonban szombaton is el kívánják érni. Beszámolt arról is, hogy több tízezer aktivistájuk keresi fel jelenleg is a választókat, nagy hangsúlyt fektetve a személyes találkozókra. Ugyancsak személyesen viszik el az embereknek Orbán Viktor szavazásra buzdító levelét, amelyben a kormányfő arról ír: a nemzeti oldal jelöltjeinek mindkét szavazatra szükségük van ahhoz, hogy megállítsák „Soros György jelöltjeit”.