Még nem tudják, mivel mérgezték meg a volt kémet

A terrorelhárító szolgálata átvette Salisburyben történt kettős mérgezéses incidens vizsgálatát – jelentette be a Scotland Yard. A londoni rendőrség szerint az esetet továbbra sem minősítették terrorcselekménynek. Azonban "a szokatlan körülmények miatt" úgy döntöttek, hogy a vizsgálat vezetését a terrorellenes ügyosztály vegye át, mivel a terrorelhárító szolgálatnak van meg az ehhez szükséges szakértelme. Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárító szolgálatának parancsnoka szerint a vizsgálat korai szakaszban jár, és "a találgatások nem segítik" az előrelépést. A Salisbury-i kórházában súlyos mérgezéses tünetekkel kezelik a 66 éves Szergej Szkripalt, a brit hírszerzés ügynökét, az orosz katonai hírszerzés volt ezredesét, és 33 éves lányát, Juliát. A nyomozás középpontjában jelenleg annak kiderítése áll, hogy milyen szer okozta megbetegedésüket. A Scotland Yard szerint a lakosságot nem fenyegeti semmiféle kockázat, a nyomozásba pedig a védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézetének szakértői is bekapcsolódtak. A brit lapok szerint Szkripal felesége 2012-ben halt meg rákban, a 43 éves fia pedig nemrég halt meg egy szentpétervári utazás alatt. Lánya Oroszországban él, és látogatáson volt az Egyesült Királyságban. Szkripal és lánya állapota továbbra is válságos.