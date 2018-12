Még nem küldték börtönbe Trump volt tanácsadóját

Az amerikai szövetségi bíróság elhalasztotta az ítéletet Michael Flynn volt nemzetbiztonsági főtanácsadó ügyében. Az ítélet elhalasztása lehetővé teszi, hogy a vádlott továbbra is együttműködjön Robert Mueller különleges ügyész nyomozóival. A bizottság azt vizsgálja, Oroszország miként avatkozott be az elnökválasztásba. Mueller arra is kíváncsi, volt-e összejátszás az oroszok és Donald Trump kampánystábja között. Az együttműködésért cserébe Flynn elkerülheti a börtönbüntetést.