Még mindig százakat akarnak elkapni Gülenre hivatkozva Törökországban

A pénteki rendőrségi művelet központja Ankara, de a fellépés még további 24 tartományra kiterjed. A beszámoló szerint 86 gyanúsítottat, köztük 60 egykori katonát már előállítottak a hatóságok. A török vezetés az Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatát teszi felelőssé a 2016-os hatalomátvételi incidensért. A hivatalos álláspont szerint a terrorszervezetnek nyilvánított mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a haderőbe is. Nem menekülhetnek a tisztogatások elől azok sem, akik külföldön tartózkodnak. Törökország 83 országból 452 személy kiadatását kérte azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban állnak a 2016. július 15-ei puccskísérletért felelőssé tett gülenista hálózattal - közölte Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter szerdán. Parlamenti beszédében Cavusoglu hangsúlyozta, hogy eddig 21 országból 104, "a Gülen-hálózathoz" köthető személyt sikerült Törökországba szállítani. Hozzátette azt is, hogy 21 országban zártak be a hálózathoz kötődő iskolák és nyelviskolák. A külügyminiszter szerint Németország egyike azoknak az országoknak, amelyek nem teljesítik Törökország kéréseit a feltételezett gülenistákat illetően. Cavusoglu azt is elmondta, hogy a gülenistákkal való kapcsolat miatt a török külügyminisztérium dolgozóinak mintegy 23 százalékát bocsátották el. Süleyman Soylu török belügyminiszter csütörtöki beszámolója szerint Törökországban a puccskísérlet óta eltelt 28 hónap alatt 217 971 embert vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. Közülük 16 684-et már elítéltek, 14 758-an pedig még továbbra is előzetes letartóztatásban ülnek. A rendszeres tisztogatások nem közvetlenül csak a katonai puccskísérlet résztvevőit sújtják, hanem a hálózat feltételezett tagjait és támogatóit is. Az Európai Unió számos vezető politikusa úgy véli, hogy a hatalomátvételi kísérletre adott török válasz túlzó, és az ország egyre inkább távolodik az európai értékektől.