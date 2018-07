Még mindig nincs vége a koreai háborúnak

Az újság idézte Kim Hon Galt, a Koreai Megbékélési és Együttműködési Tanács nevű dél-koreai szervezet elnökét, Kim De Dzsung egykori dél-koreai elnök fiát, aki a minap járt Phenjanban. Tárgyalásai után elmondta, hogy az észak-koreai tisztviselők csalódottak, illetve azt kérdik, milyen nyomós indok állhat a lassú haladás hátterében.

Kim Hon Gal hozzátette, Phenjanban úgy vélik, jelentős engedményeket tettek eddig, most pedig várják a viszonzást. Beszámolója szerint korábban az észak-koreai fél a békeszerződés megkötésére törekedett, de most a háború befejezésének hivatalos bejelentését kérik, ami után felgyorsítható lenne az atommentesítés. Phenjan feltételként szabja ehhez az ország elleni büntetőintézkedéseket feloldását. A nyilatkozó úgy vélekedett, hogy célszerű lenne a békefolyamatba bevonni Kínát, mert nélküle nehezen állapodnának meg a háború hivatalos befejezéséről. Kung Hszüan-jo kínai külügyminiszter-helyettes, a Koreai-félszigettel kapcsolatos kérdések rendkívüli megbízottja szerdán Phenjanba utazott, hogy megvitassa az Egyesült Államok és Észak-Korea között az atommentesítésről folytatott tárgyalások helyzetét. A két ország több mint hat évtizede hivatalosan hadban áll egymással, miután az 1950-53-as koreai háború csak tűzszüneti egyezménnyel zárult, és a felek nem kötöttek békeszerződést. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök a Korea-közi csúcstalálkozót lezáró, április 27-én kelt közös nyilatkozatban megfogadta, hogy együttes erőfeszítéssel idén hivatalosan is lezárják az 1950-53-as koreai háborút. Abban állapodtak meg, hogy Szöul és Phenjan ennek érdekében három-, illetve négyoldalú tárgyalásokat kezdeményez az Egyesült Államok, valamint Kína részvételével.