Még két hétig ingyen kérhetik a szülők a HPV oltást

Többféle rák forrása is lehet a HPV-fertőzés, a leghatékonyabban gyerekkorban lehet védekezni ellene.

Mitől véd a HPV elleni vakcina?

A HPV vírus számos betegség forrása lehet: a kevésbé veszélyes, de kellemetlen szeméremtesti és hüvelyi szemölcsök, de a jóval veszélyesebb, évente közel 500 nő halálát követelő méhnyakrák, és több más rákos megbetegedés is a tartós HPV fertőzöttség nyomán alakulhat ki. A méhnyakrák itthon az egyik leggyakoribb, nőket érintő daganatos megbetegedés, évente több mint ezer esetet regisztrálnak, amelyek nagy része oltással megelőzhető lehetne. Az idei évtől az iskolai oltások körében térítésmentesen elérhető 9-komponensű oltás széleskörű, 90 százalékos védelmet nyújt a méhnyakrákkal szemben, 85 százalékos védelmet a hüvelyrákkal szemben, és 87 százalékos védelmet nyújt a szeméremtesti rák ellen. A méhnyakrák, életkortól függetlenül, minden szexuális életet élő nőt érinthet, de kockázata korábbi életkorokban éri el a csúcsát, mint más rákos betegségek: már 35-55 éves korban.

Hogyan terjed a HPV? A személyes higiéné elegendő a védelemhez?

A HPV vírus rendkívül könnyen, akár kisebb hámsérülés útján is terjedhet, és emiatt sajnos az óvszer sem biztosít elegendő védelmet. A legjellemzőbb viszont a bőrkontaktus és a szexuális aktus útján történő fertőzés, ami ellen sem a különböző fogamzásgátló módszerek, sem pedig a személyes higiéné nem véd.

Csókolózással is elkapható az HPV?

Ugyan nem tartozik a leggyakoribb fertőzési módok közé, való igaz, hogy a HPV vírus akár egy hevesebb csók útján is átadható. Az orális úton terjedő HPV fertőzés pedig hosszútávon akár szájüregi daganatok kialakulásához is vezethet.

Miért van szüksége a lányomnak a kilenckomponensű HPV oltásra ilyen fiatalon?

Az iskolai oltóprogramban szereplő oltás a 12 éves lányok számára ingyenes – éppen azért, mert ez az az életkor, amikor a legideálisabb a vakcina beadatása. Bár még korainak tűnhet az oltás ebben az időszakban, a 10-12 évesek immunológiai szempontból a legérettebbek, jobb és tartósabb védettség alakulhat ki ebben az életkorban, mint később. Az oltást a szexuális élet megkezdése előtt előnyös megkapni, de később, akár felnőttkorban is beadható, hiszen a szexuális életet élők számára állandó a kockázat. Fontos azonban, hogy amíg a 12 éves lányok esetében csak 2 részből áll az oltás, az idősebbek esetében már 3 alkalommal szükséges beadni az oltást, hogy ugyanaz a szintű védelem elérhető legyen.

Hogyan működik az oltás? Mi történik a szervezetünkben, miután megkapjuk?

Más oltásokkal ellentétben ebben a vakcinában nem legyengített vírus, hanem egy mesterséges fehérje található. Gyakori tévhit, hogy az oltás méhnyakrákot okozhat. Pont ellenkezőleg: a vakcina felkészíti az immunrendszert arra, hogy esetleges fertőzés esetén gyorsabban tudjon reagálni a vírusra. Emellett az immunrendszer úgynevezett emlékezőképességére is hat: az oltás akár évtizedekig is képes védettséget biztosítani, a szervezetünk ennyi ideig lesz képes felismerni a vírust és védekezni ellene. A vakcina a korábban HPV-fertőzésen átesett nőknél is alkalmazható a további fertőzések, illetve az újrafertőződés megelőzésére.