Még keresik a strasbourgi támadót

Három halottja van az esti strasbourgi lövöldözésnek – mondta Christophe Castaner belügyminiszter. A korábbi hírek még négy áldozatról szóltak. További tizenkét ember sebesült meg, köztük hatan kritikus állapotban vannak. A támadás miatt magasabb terrorkészültségi szintet rendeltek el, megerősítik a határvédelmet és a karácsonyi vásárok körüli biztonsági intézkedéseket is. Castaner szerint a merénylő kétszer is tűzpárbajba keveredett a biztonsági erőkkel. Először 20 óra 20 perckor, majd 21 órakor. Az elkövető továbbra is szökésben van, 350-en kutatnak utána.