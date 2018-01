Még keresik a repülőt hátrahagyó embercsempészeket

Az An-2-es a településtől egy-két kilométerre, mezőgazdasági területen áll. A lefoglalt kis repülőt szétszedik, darabjait daruval trélerre emelik és a nyíregyházi repülőtérre szállítják. Fedor Rita, a megyei rendőrkapitányság szóvivője azt mondta: egy szabadnapos rendőr riasztotta a kollégáit, mert kállósemjéni háza fölött egy alacsonyan szálló kis repülőt látott. A rendőrség kutyákkal és hőkamerákkal átkutatta a terepet. Az An-2-es leszállási helyétől nem messze, a templomkertben nyolc vietnami állampolgárra bukkantak, a helyközi buszon pedig három afgán állampolgárt fogtak el. A szóvivő szerint a kisgép személyzetét továbbra is keresi a rendőrség.

Az ukrán gép keletről, illegálisan lépett be Magyarország légterébe – mondta Fedor Rita. Azt még vizsgálják, hogy a repülő korábban is járt-e már Magyarországon. A repülőgép landolás után elakadhatott a szántásban és nem tudott felszállni, ezért a gépet elhagyta a személyzet. A rendőrség embercsempészés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomoz. Az An-2 a második világháború után a Szovjetunióban, az Antonov tervezőirodában kifejlesztett egymotoros, kétfedelű szállító repülőgép, 2004-ig körülbelül 18 ezer darabot gyártottak belőle. A Magyarországon csak Ancsának becézett gép nem számít korszerűnek, ám a pilóták szerint az egyik legkezesebb repülő. Hatótávolsága 845 kilométer, legnagyobb sebessége 258 kilométer/óra, legnagyobb repülési magassága 4500 méter.