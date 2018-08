Medvegyev szerint konfliktust provokálhat ki a NATO bővítése

"Nem kell, hogy állandóan fájjon a fejünk amiatt, hogy egyszer csak újabb támadás jön, kénytelenek leszünk beavatkozni, megvédeni állampolgárainkat, megvédeni biztonságunkat, valamiképp válaszolni. Az eredmény egyszerűen az, hogy a régióban minden világos" – mondta a kormányfő. Dmitrij Medvegyev 2008 augusztusában Oroszország elnöke volt.

Szerinte el lehetett volna kerülni a háborút, ha Miheil Szaakasvili grúz elnök nem tanúsított volna "felelőtlen, erkölcstelen, bűnözői" magatartást. A feszültség már 1991-ben megmutatkozott "a Grúz Szovjet Szocialista Köztársaság alkotóelemei között". A probléma gyökere Medvegyev szerint az volt, hogy a Tbiliszi döntéseit sem Abháziában, sem Dél-Oszétiában nem fogadták el, és szerinte ezért orosz békefenntartókat kellett vezényelni a szakadár területekre. Szaakasvili, aki eleinte készséget mutatott a tárgyalásos rendezésre és az együttműködésre, tíz éve abban a szilárd meggyőződésben "adott zöld jelzést az agressziónak", hogy "az amerikaiak minden helyzetben támogatni fogják őt" – mondta Medvegyev, aki szerint "Grúzia békére kényszerítése" után Abházia és Dél-Oszétia elismerésére a tartós béke és a stabilitás miatt volt szükség. "Ha ezek olyan önálló területi egységek, ha olyan államok, amelyekkel szerződéseink vannak arról, hogy katonai kontingenst telepítünk oda, akkor minden világos és senki nem fog ellenük tenni." "Számításba véve, hogy Grúzia élén akkor olyan, pszichikai értelemben kiegyensúlyozatlan ember állt, mint Miheil Szaakasvili, más lehetőség egyszerűen nem volt. Lehet, hogy ha Tbilisziben más vezetés lett volna, lehetett volna valamiről tárgyalni" – mondta. Medvegyev szerint azért állította le az orosz harckocsikat Tbiliszi előtt, mert "a cél nem Grúzia szétverése vagy Szaakasvili kivégzése", hanem a grúz csapatok kiverése Chinvaliból, a rendteremtés és az erőszak további eszkalációjának megelőzése volt. A dél-oszétiai konfliktus okait vizsgáló, Heidi Tagliavini svájci diplomata vezette független nemzetközi bizottság megállapította: a háborút grúz támadás indította el. A tényfeltárás az orosz katonai választ aránytalannak minősítette, de Medvegyev szerint ez értékítélet volt. A dokumentum több tucat oldalon sorolta, Oroszország hogyan sértette meg a nemzetközi jogot a konfliktus előtt, alatt és utána. Medvegyev szerint a konfliktus után viszonylag hamar normalizálódott Oroszország és a Nyugat viszonya. A jelenlegi orosz-nyugati feszültségről azt mondta, hogy a grúziai és ukrajnai két "különböző helyzet". Ha Oroszország nyugati partnerei Ukrajna ügyében nem egyből Oroszországot vádolták volna, és ha nagyobb együttműködési készséget és kiegyensúlyozottságot tanúsítottak volna, akkor sokkal egyszerűbb lenne a helyzet. Nehezményezte, hogy a NATO "potenciális ellenségnek tekinti" Oroszországot. Moszkvát nyugtalanítja, hogy a szövetség bővítésével és közeledésével az orosz határokhoz a harcászati nukleáris fegyverek hadászati minőségűvé válnak, és a nagy pontosságú nem nukleáris eszközök is "kolosszális kárt tudnak okozni". "Más szavakkal: a NATO bővítése feltétlen fenyegetés az Oroszországi Föderáció számára" – mondta. A kormányfő "abszolút felelőtlennek" nevezte a szövetség szándékát, hogy Grúziát felvegye tagjai közé. Az országnak "rendezetlen területi konfliktusa" van: amíg Tbiliszi saját területeként, addig Moszkva baráti államként tekinti a szakadár területekre, amelyekben bázisai vannak. "Ez szörnyű konfliktust provokálhat ki. Nem világos, hogy erre miért lenne szükség" – mondta. Medvegyev szerint Oroszország az EU-val a 2008-as konfliktus dacára is előrehaladott tárgyalások folytatott európai biztonsági egyezményekről, az USA-val megkötötte a hadászati fegyverek korlátozásáról szóló Új START szerződést, tucatnyi országgal pedig modernizálási partnerségi megállapodást írt alá. "Úgy gondolom, ez a jelenlegi feszült helyzet nem tarthat örökké. Úgy gondolom, az a felismerés, hogy kommunikálni és barátkozni mégis csak jobb, mint azt magyarázni nekünk, hogy miben nincs igazunk, eléri európai szomszédjainkat. Remélem, hogy ez a felismerés eljön az Egyesült Államok és vezetése számára is. Ezért az ajtó nincs bezárva" – mondta Medvegyev. Szerinte nem Oroszország kezdte el a szankciók bevezetését és a diplomaták kiutasítását, ezért a labda a Nyugat térfelén pattog. A két szakadár köztársaság orosz elismerése nem határozza meg örökre Oroszország és Grúzia kapcsolatait. Moszkva kész diplomáciai kapcsolatok helyreállítására és a viszony normalizálására. A dél-oszétiai háború 2008. augusztus 7-én tört ki, amikor Moszkva katonai erővel lépett fel Tbiliszi ellen, miután Grúzia megpróbálta visszahódítani a szakadár Dél-Oszétiát. Dél-Oszétia és Abházia együtt, önhatalmúlag kinyilvánította függetlenségét, ezt Oroszországon kívül alig néhány ország ismerte el.