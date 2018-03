Mecsetekre támadtak Németországban

Ismeretlen tettesek felgyújtottak egy berlini mecsetet, ahol egy török kulturális központ is működik. Két másik németországi török intézményre is gyújtópalackokat dobtak.

A berlini eset hajnali négy óra körül történt a Reinickendorf negyedben. A Berliner Zeitung szerint három fiatal gyújtotta fel a mecsetet. Senkinek sem esett baja, de a mecset központi helyisége teljesen kiégett, és a többi is hasznavehetetlenné vált. A lángok oltásában mintegy hatvan tűzoltó vett részt.

A rendőrség azt gyanítja, hogy politikai indíttatású bűncselekmény történt. A nyomozóhatóságok nem zárják ki, hogy a mecset elleni támadás kurdok számlájára írható, vagy a török közösségen belüli ellentétekre vezethető vissza. A Berliner Zeitung szerint annak a török vallási egyesültnek (Ditib), amely a reinickendorfi mecsetet is üzemelteti, mintegy 900 intézménye van szerte Németországban, és Recep Tayyip Erdogan török elnökhöz köthető. Vasárnapra virradóra történt még két hasonló eset Németországban. Ismeretlenek három gyújtópalackot dobtak a török-német barátság épületére az észak-rajna-fesztváliai Meschedeben, illetve baden-württembergi Lauffenben a helyi török közösség mecsetjébe dobtak be egy Molotov-koktélt, de az épületben tartózkodó imám eloltotta a lángokat.