May szerint nem lesz új népszavazás a Brexitről

Helyrehozhatatlan politikai kárt okozna egy esetleges újabb népszavazás a Brexitről – véli Theresa May. A kormányfő hétfő délután tájékoztatja a képviselőket a múlt heti EU-csúcsértekezletről. A Downing Street közzétett néhány részletet: May beszél majd egy újabb referendumról is. A kormányfő szerint az újabb népszavazással azt üzenné a demokráciában bízó millióknak, hogy a demokrácia nem teljesíti a vele szembeni elvárásokat.

May szerint egy újabb referendum valószínűleg nem vinné előbbre az országot, mint a legutóbbi, viszont még mélyebb megosztottságot teremtene, egy olyan időszakban, amikor az ország egyesítésén kellene dolgozni. A Brexiről szóló népszavazáson a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre voksolt. A konzervatív miniszterelnök azt üzeni az újabb referendumot szorgalmazóknak, hogy ne forduljanak szembe hitszegő módon a brit néppel, mert a második népszavazással helyrehozhatatlan mértékben károsítanák a brit politika integritását. Az EU-tagságról szóló újabb népszavazásról egyre hevesebb viták dúlnak. Tony Blair volt kormányfő több beszédben szorgalmazta az újabb referendum kiírását, és szinte példátlan hangvételű nyilvános szóváltásba keveredett Mayjel. Blair a People's Vote minapi londoni rendezvényén azt mondta, hogy szerinte immár 50 százalék feletti az esélye egy újabb népszavazás kiírásának a brit EU-tagságról. Szerinte még May-nek is ésszerű megoldást kínálna a népszavazás, hiszen Brexit feltételeiről szóló egyezményt a parlament nem hajlandó elfogadni.