May jövőre folytatná a Brexitről szóló vitát

Január harmadik hetében szavaznak Brexit feltételeiről – jelentette be Theresa May miniszterelnök. Az 585 oldalas kilépési megállapodásról Londonban a múlt kedden kellett volna szavazni, de May elhalasztotta a voksolást, mert súlyosak voltak a nézeteltérések. Az ír-északír határellenőrzés elkerüléséről van vita, mert a képviselők egy csoportja ellenzi a megállapodást. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt terjeszt be May ellen, mivel elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormányfő több mint egy hónappal az eredetileg kitűzött időpont után hajlandó csak szavazásra bocsájtani a Brexit-megállapodást. John Bercow, az alsóház elnöke közölte, tudomásul veszi a Munkáspárt vezetőjének bejelentését, de ez nem jelenti azt, hogy a bizalmatlansági indítványra a kormány elkülönít parlamenti tárgyalási időt. A kormányfő személye elleni ellenzéki bizalmatlansági indítvány nem ugyanaz, mintha a Munkáspárt a kormány egésze ellen indított volna hasonló kezdeményezést, amelyet kötelező lenne tárgyalni. Corbyn indítványa jelképes jelentőségű, mivel ha a beadvány el is jut a szavazásig, az eredménynek nincs kötelező jogi hatálya.