Másodfokú figyelmeztetést is kiadtak a felhőszakadás veszélye miatt

Erős szél, nagy esők, akár is jég is várható keleten.

Három megyére - Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar - már másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggel a várható felhőszakadás miatt, emellett a legtöbb megyében a sok eső, illetve a viharos szél miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap reggeli veszélyjelzésében azt írta, az egyre inkább északkelet felé áthelyeződő zivatarrendszer nyomában több helyen - főképp a Duna-Tisza közén, az Észak-Alföld és az Északi-középhegység területén - intenzív csapadékra (10-40 milliméter), viharos (50-90 kilométer per órás) szélrohamokra, néhol nagy méretű jégre lehet számítani. Napközben kiemelten a Tiszántúlon, északkeleten várható még intenzívebb, helyenként heves zivatar. Itt néhol 90 kilométer per órát meghaladó szélroham is valószínű. Késő este keleten is fokozatosan megszűnhetnek a zivatarok. A felhőszakadás veszélye miatt Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést. Ezekben a megyékben az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Szintén a felhőszakadás veszélye miatt Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Zala és Békés megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A Dunántúlon a legerősebb széllökések elérik a 60-65, főképp a Dunántúli-középhegység és a Balaton térségében a 70-75 kilométer per órát, majd késő estére veszíthet erejéből a szél. A Zemplén, Bodrogköz térségében a késő délutáni óráktól (zivataroktól függetlenül is) viharossá fokozódhat az északkeleti irányú szél. A viharos szél miatt Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Az előrejelzés szerint a hőmérséklet késő este 14 és 23 fok között lehet.