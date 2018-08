A felszólítás után félárbócra engedték a zászlót a Fehér Házon

A Fehér Házon hétfőn már nem engedték félárbócra a zászlót a szombaton elhunyt John McCain szenátor halála miatt. A szenátus két befolyásos alakja, a republikánus Mitch McConnell és a demokrata Chuck Schumer együtt intézett felhívást a Fehér Házhoz, hogy engedje félárbocra a nemzeti lobogót, és hagyja így jövő szombatig, McCain búcsúztatási szertartásának végéig. A média Donald Trump és McCain viszonyát boncolgatják. Az elnök és a néhai arizonai szenátor többször és élesen ütközött. Trump a kampány idején azt mondta, hogy a vietnami háborúban öt évet hadifogságban töltött és többször megkínzott McCain nem is volt háborús hős, mert szerinte az a hős, aki nem esik fogságba. Elnökjelöltté választása után McCain is támogatásáról biztosította Trumpot, ám ezt visszavonta, amikor Trumpról nyilvánosságra került egy évekkel korábbi videó, amelyen sértő megjegyzéseket tett a nőkre. Éles volt a konfrontáció 2017 őszén is, amikor McCain voksán múlt Barack Obama egészségbiztosítási törvényének visszavonása. A szenátor nemmel szavazott. McCain bírálta az elnök Oroszország-politikáját és a helsinki csúcstalálkozót. Trump azt mondta, elhiszi Vlagyimir Putyin elnöknek, hogy Moszkva nem avatkozott be az elnökválasztásba. "Emberemlékezet óta ez volt egy amerikai elnök legszégyenletesebb megnyilvánulása" – írta McCain és a csúcstalálkozót tragikus tévedésnek minősítette. Trump szombaton a Twitteren fejezte ki részvétét, de a Fehér Ház nem adott ki közleményt. A The Washington Post szerint John Kelly, a Fehér Ház kabinetfőnöke és Sarah Huckabee Sanders szóvivő sürgette az elnököt, hogy adjon ki közleményt, méltatva a szenátor katonai érdemeit és szenátusban végzett munkáját, és nevezze hősnek. A szöveg már McCain halála előtt elkészült, szombaton Huckabee Sanders és munkatársai és aláírásra készítették elő, de végül nem adták ki. Trump ragaszkodott ahhoz, hogy csak a rövid, McCain méltatását mellőző bejegyzést írjon a Twitteren. A Fehér Ház az alelnök és a kormányzat egyes tagjai megemlékező és az elhunyt szenátort méltató közleményeit tette közzé. A McCain család kifejezett kérése volt egyébként, hogy a szenátort a kormányzat nevében ne Trump, hanem Mike Pence alelnök búcsúztassa.