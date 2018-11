Már Mexikóvárosnál tart a migránskaraván

Hírügynökségi jelentések szerint a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek helyi idő szerint hétfő délután érték el a mexikói fővárost, miután csak az ország déli határa óta több mint ezer kilométert tettek meg. Érkezésükre már felkészültek a hatóságok, a Jesús Martínez stadionban sátrakat állítottak fel, gondoskodtak egészségügyi ellátásról, tisztálkodási lehetőségről, élelmiszerről. Arra számítanak, hogy a folyamatosan érkezők száma keddre virradóra eléri az 5000-et. Eközben további ezrek tartanak Mexikóváros felé a tőle délkeletre lévő Puebla felől, sokakat közülük felvettek arra közlekedő sofőrök, hogy megkönnyítsék útjukat. A Hszinhua kínai hírügynökség szerint Mexikó Chiapas államában - amely Pueblától délkeletre fekszik, két másik karaván is halad északnyugat felé. A kínai hírügynökségnek többen is azt mondták, hogy a Kaliforniával határos mexikói Tijuanát vették célba, hogy egyesült államokbeli menedékkérelmet nyújtsanak. Tijuana még mintegy 2800 kilométerre fekszik Mexikóvárostól. Donald Trump amerikai elnök azonban többször kijelentette, hogy a karaván tagjai nem léphetnek be az Egyesült Államokba. Az amerikai haderő ezért több mint 5000 katonát küld az ország déli határára a már odavezényelt több mint 2000 nemzeti gárdista mellé. Az elnök korábban emlékeztetett, hogy a közép-amerikaiak által benyújtott menedékkérelmek legtöbbjét, csaknem 80 százalékát elutasítják az Egyesült Államokban. Hangsúlyozta azt is, hogy ha most ezeket a karavánokat beengednék az országba, akkor még nagyobb tömeg vágna neki az útnak az amerikai határ felé.