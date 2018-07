Már egymás ellen is harcolnak a terroristák Afganisztánban

A támadást akkor hajtották végre az Iszlám Állam fegyveresei, amikor az afganisztáni kormány ellen harcoló tálibok tanácskozást tartottak Ser Mohammad Hazanfár, Szajád körzet tálib árnyékkormányának vezetője házában. Hazanfár is életét vesztette, amikor két dzsihadista fegyveres egy temetési szertartás közben behatolt otthonába, és tüzet nyitott a jelenlévőkre. Legalább tizenöten meghaltak, a támadásban további öt tálib megsebesült. A két támadó elmenekült.

Más források szerint öngyilkos merénylő robbantott a tálibok találkozóján, amelyen falusi vezetők is jelen voltak. Délutánig egyik szélsőséges szervezet sem tett közzé nyilatkozatot az esetről. A két terrorszervezet egymással és a kabuli kormánnyal is harcol. Az utóbbi napokban mintegy száz fegyveres vesztette életét összecsapásaikban a Szári-Pullal szomszédos Dzsauzdzsán tartományban. A tálibok az idén is meghirdették hadjáratukat a kormány ellen, bár Kabul számos ajánlatot tett nekik. A tálibok azonban egyelőre nem akarnak megalkudni, kedden az északi Kunduz tartományban és a déli Kandahár tartományban is voltak összecsapások, legalább tizenöt afgán katona és huszonöt tálib halt meg. A kormányerő ötvennyolc embert, köztük katonákat, rendőröket, egészségügyi dolgozókat és civileket szabadítottak ki a tálibok fogságából Hilmend tartományban. Hilmend az egyik legforrongóbb térség Afganisztánban, a tartomány mintegy nyolcvan százalékát ellenőrzik a tálibok.