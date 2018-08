Majd a városiak eldöntik, mi az érték a faluban

Az elmúlt években sok pénzt adott az Európai Unió a helyi közösségek kulturális fejlesztésére, hátha ez segíthetne az olyan térségeken, amelyek népességszámuk és munkalehetőségeik tekintetében halálra vannak ítélve. “A támogatásokkal azt akarták elérni, hogy a közösségek találják ki saját magukat. Valamit, amit akár a településükön kívülre is el tudnak adni, és amire adott esetben turizmust is lehet építeni” – mondja Csurgó Bernadett szociológus.

A helyiek távol tartják magukat

Az Őrséget a nyolcvanas években fedezték fel, főleg városi, azon belül is a budapesti művészek és értelmiségiek. Mivel a szlovén és osztrák határ mellett található, a szocializmusban nem kapott fejlesztést, ezért is tudtak megmaradni a házak eredeti állapotukban. Ennek pedig értéke lett egy idő után, amit fel is fedezett magának a városi értelmiség.

Az Őrségi Nemzeti Park a helyi örökségvédelem és az ezzel járó fejlesztések egyik kulcsszereplője. Hozzá kapcsolódik a környéken gyakorlatilag mindenki, aki szeretne a turizmussal foglalkozni. Ez a kulcsszerep sokszor azzal is jár, hogy aki nem tud, vagy akar azonosulni a nemzeti park céljaival, az kiszorul a fejlesztések köréből. A park területén fekvő települések számára szigorúan meghatározzák, hogyan építhetnek házakat, hogyan újíthatják fel a meglévőket, hogyan nézhetnek ki az épületek.

Az Őrségi Nemzeti Parknak van egy védjegye is, amelynek a birtoklása komoly presztízzsel jár. Ahhoz azonban, hogy ezt megkapják, úgy kell kinéznie a panziónak, ahogy a nemzeti parknál jónak látják, meg van szabva, hogy milyen szolgáltatásokat kínálhatnak, milyen ételek lehetnek a menüben, hogyan rendezhetik be a szobákat. “Ebből pedig jócskán akadnak konfliktusok is. Sok szomorú település van, elégedetlen polgámesterekkel és lakókkal amiatt, hogy ők nem tudnak részesülni abból az erőforrásból, amit az Őrség címke ad” – mondja a kutató.

A természeti és építészeti adottságok mellett az élelmiszer az, amiben sokan a kitörési lehetőséget látják. „Minden, ami tök vagy tökmag, tökmagolaj, tökös rétes, de ott van az őrségi perec vagy a vargánya” – sorolja Csurgó Bernadett. De vannak sajátos helyi örökségelemek, mint például Magyarszombatfán és Őriszentpéteren a fazekasság. Számos rendezvényt is tartanak a turistáknak, mint a tökfesztivál, és annak részeként a nyitott porták eseménye, ahol a helyi lekvárkészítő, a pereces és a gombavizsgáló is kinyitja a házát az érdeklődők előtt.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy alig van helyi azok között az emberek között, akik valamilyen módon kapcsolódnak az örökségalapú fejlesztésekhez vagy turizmushoz. Ennek okát Csurgó Bernadett abban látja, hogy a helyiek nagyon nehezen látják meg a saját értékeiket, vagy nem is tekintenek rá értékként. „Ezek inkább középosztályi víziók, amiket utána valakik megvalósítanak helyben. Az Őrség esetében pont a kívülről jött városiak. Ami szerintük eladható, az nem mindig ugyanaz, amit a helyiek értéknek tekintenek”.

Azon kívül, hogy maguk nem igazán vesznek részt a turizmuscsinálásban, más pontokon is érezhető a helyiekben bizonyos távolságtartás. „A helyiek és az ide látogatók igényei nagyon szétválnak. Az őriszentpéteri őrségi vásárt például úgy oldják meg, hogy egész egyszerűen két részre bontják: az egyik szól a turistáknak, és van egy vurstlis része, amit a helyieknek tartanak a sportpályán. Ez utóbbi egy hagyományos, falunapos rendezvényként működik, ahol olyan termékeket árulnak, amikre nekik valóban szükségük van: ruhát, cipőt, táskát” – meséli a szociológus.

Hol vannak akkor a helyiek? Sokan elmentek dolgozni a környező nagyobb városokba, jó néhányan idővel el is költöznek. A népességfogyás nagyon fontos problémája ennek a térségnek – mondták a polgármesterek a velük készült interjúkban. Nem sok olyan helyi őrségi van, aki megél a turizmusból, ennek ellenére akad azért pozitív példa is. Ilyen az a helyi születésű fiatal, aki a nemzeti parktól vett bérbe marhákat, majd az ebből befolyt jövedelemből tökmag-látványműhelyt és rétesházat nyitott. „Az ő története egy nagyon jó példa arra, amikor egy alapvetően mezőgazdasági tevékenységből kinövi magát egy sikeres turisztikai vállalkozás” – meséli a kutató.