Magyar Nemzeti Arcvonal: nyolc ember ellen emelnek vádat

Vádat emelnek a Magyar Nemzeti Arcvonal ügyében – közölte a fővárosi főügyészhelyettes. Fürcht Pál azt írta, hét vádlott a lakóhelyén lőfegyvereket, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert tartott engedély nélkül, nyolcadik társuk fegyverek illegális vásárlásában közreműködött.

A rendőrség és a TEK 2016 őszén több helyszínen – Jászberényben, Galgagután, Bőnyben – tartott házkutatást, és több mint harminc lőfegyvert, több ezer lőszert, lőfegyverdarabot, és csaknem egy kilogramm robbanóanyagot foglalt le. A két férfival szemben a főügyészség közösség tagja elleni erőszak előkészülete miatt is vádat emel, mert 2015-ben és 2016-ban részt vettek a szervezethez köthető internetes oldalakon – gyűlöletkeltésre alkalmas – migráns- és zsidóellenes tartalmak közzétételében. Az MNA katonai jellegű táborokat is szervezett a tagjainak, ahol a résztvevők a harcászati kiképzések, erőnléti edzések, küzdősportképzés mellett ideológiai képzést is kaptak. Tavalyelőtt ősszel egy házkutatáson történt a bőnyi rendőrgyilkosság, ebben már vádat emelt a Központi Nyomozó Főügyészség. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói házkutatásra mentek ki Győrkös István házához, a paramilitáris csoport alapítójának öt-hat lövést adott le rájuk és a gyanú szerint megölt egy rendőrt, Pálvölgyi Pétert. A rendőrök is használták szolgálati fegyverüket, és Györkös is megsebesült.