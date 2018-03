Madrid szerint az előzetesben lévő Sánchez sem lehet Katalónia elnöke

A józan észen és a logikán kívül esik, hogy az előzetes letartóztatásban lévő Jordi Sánchez legyen Katalónia elnökjelöltje – mondta Rafael Catalá madridi igazságügyminiszter Carles Puigdemont bejelentéséről. A legfelsőbb bíróságnak kell határoznia arról, hogy engedi-e Sánchez részvételét az elnökválasztáson – mondta. Az alkotmánybíróság szerint a jelölt személyes jelenléte elengedhetetlen az elnökválasztáskor. Puigdemont csütörtökön jelentette be, hogy lemond az elnökjelöltségről, és Sánchezt, a Junts pel Catalunya képviselőjét jelöltre a posztra. A politikus október 16-a óta van előzetesben, mert tüntetést szervezett a katalán kormány gazdasági tanácsosának hivatalához. A házkutatást tartó spanyol csendőrök órákig nem tudták elhagyni az épületet, és a tömeg az autóikat is megrongálta. "Ez már nem politika, hanem színház" – mondta Carmen Calvo, a spanyol parlament legnagyobb ellenzéki erejének, a szocialista PSOE képviselője. A PSOE elutasítja Sánchez jelölését, és egy olyan személy megnevezését követeli, aki "minden reggel be tud menni a hivatalába". Politikailag elfogadhatatlan, hogy egy zendülés bűncselekményével vádolt személy Katalónia elnöke lehessen – mondta Albert Rivera, a katalán parlament legnagyobb ellenzéki pártja, a liberális Ciudadanos elnöke. Szerinte a szeparatizmus bukása immár nyílvalóvá. Puigdemont választását a függetlenségpárti baloldal, az ERC is bírálta. Sergi Sabria szóvivő szerint vezetőjüket, Oriol Junquerast illetné meg a jelöltség. Sánchez jelölése csupán a másik nagy függetlenségi párt javaslata, arról nem állapodtak meg. Junqueras, aki Puigdemont helyettese volt az október 27-én leváltott kormányban, szintén hónapok óta előzetes letartóztatásban van. A spanyol média szerint eközben a madridi kormány vizsgálja, hogy Puigdemont és volt kormányának négy tagja miből finanszírozza immár négy hónapja tartó brüsszeli tartózkodását. A volt szerint egy eurónyi közpénzt sem költöttek belgiumi életükre, azt részben saját maguk, részben pedig önkéntes hozzájárulásokból fizetik. A lapok szerint Waterloo-ban bérelnek egy 550 négyzetméteres, hatszobás házat, havi 4400 euróért. A katalán politikusok négy hónapja vannak önkéntes száműzetésben. A spanyol igazságszolgáltatás elől Belgiumba menekültek.