Madrid: katasztrófa lenne a határellenőrzés visszaállítása

Az EU elveszíti a belső határőrizet nélküli, schengeni övezetből adódó előnyöket, ha a tagállamok nem fogadják el, hogy az övezet külső határa közös határ, és visszaállítják az ellenőrzést az övezeten belüli nemzeti határokon – mondta Josep Borrell.

Ez az évente 80 millió turistát fogadó Spanyolországnak "logisztikai és pénzügyi katasztrófa" lenne – mondta a miniszter a Handelsblattnak. A felvetésre, hogy a menedékkérők másodlagos, tagállamok közötti migrációjának visszaszorítására átmenetileg ellenőrizni kellene Spanyolország és Franciaország határát, azt mondta: nincs szükség állandó határellenőrzésre, amíg annyira alacsony a menedékkérők száma, mint most. Az érkezők "jelentős része nem is marad sokáig Spanyolországban, mert gyorsan visszaküldjük őket" – mondta Borell. Szerinte Olaszország "brutális bezárkózási politikája" miatt várható volt, hogy Spanyolország lesz az EU-ba igyekvő menedékkérők fő célországa, de míg Olaszországba az utóbbi három évben 625 ezer menedékkérő érkezett, Spanyolországba az idén eddig csupán nagyjából 25 ezer, ami "teljesen más dimenzió". Az igaz, hogy a menekültügyi rendszer befogadó kapacitása kimerült, de a helyi közösségek "nagyon pozitívan reagálnak, és készen állnak emberek befogadására". Szerinte a migrációval kapcsolatban "két narratíva uralkodik" az EU-ban. Az egyik oldalon olyan tagállamok állnak, mint Magyarország, Lengyelország, Olaszország és Ausztria, amelyek "új falakat akarnak építeni" a nemzeti határaikon. A másik oldalon Franciaország, Németország, Spanyolország és Portugália áll. Ezek közös megoldásra törekednek, és azt mondják, hogy nem jöhet mindenki az EU-ba, de meggyőződésük, hogy nem lehet egyszerűen lezárni a határokat, hanem rendezett mederbe kell terelni a migrációs folyamatokat. Szerinte a jövő tavaszi EP-választás lesz a "nagy próbatétel". Az erkölcsös realizmus képviselőinek a világossá kell tenniük a választók előtt, hogy a menekültek befogadása nemcsak a rászorulók támogatását jelenti, hanem a népesedési folyamatokat tekintve nyereséget is, demográfiai osztalékot, főleg Németországban, mert ott rendkívül alacsony a születések száma, a fiatal bevándorlók pedig hosszú távon az ország javára válnak. Ennek feltétele a társadalmi integráció, a beilleszkedés sikere, ezért egy országot sem szabad túlterhelni, amihez "feltétlenül szükséges egy egységes és szolidáris EU-s politika, amely rendezi a menekültek áramlásait" – mondta Borrell. Szerinte az emberek éppen az ellenőrizetlen, rendezetlen bevándorlástól félnek. Ha nem hajlandó valamennyi tagállam közösen cselekedni, meg kell szervezni egy "kisebb koalíciót Németország, Franciaország és Spanyolország körül". A legfőbb feladat a gazdasági menekültek és a politikai üldözöttek szétválasztása és a menekültügyi eljárások felgyorsítása. A politikai menekülteket be kell fogadni, és haza kell küldeni mindazokat, akik nem szorulnak védelemre. Ehhez megállapodásokat kell kötni a gazdasági migránsok hazájával, érdekeltté kell tenni ezeket az államokat a polgáraik visszafogadásában – mondta Borrell. Ki lehetne dolgozni egy "európai-afrikai Erasmus" programot. Ennek lényege, hogy az illegálisan érkező afrikaiakat visszaküldik, és minden egyes emberért cserébe befogadnak legális úton egy másikat, aki három évig tanul, majd az EU-ban szerzett tudást otthon használja, a hazai gazdaság javára.