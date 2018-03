Madrid ismét körözi a katalán kormány volt tagjait

Újból európai elfogatóparancsot adott ki Carles Puigdemont volt katalán elnök és kormányának négy tagja ellen a spanyol legfelsőbb bíróság. Pablo Llarena bíró a politikusok ellen lázadás, illetve közpénzek hűtlen kezeléséért emelt vádat a tavaly októberi népszavazás megrendezése és a katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.

Puigdemont október végén hagyta el Spanyolországot. Azóta Belgiumban tartózkodik, és szerinte nem részesülne igazságos bírósági eljárásban Spanyolországban. Vele van a volt kormányának három tagja – Toni Comín, Meritxell Serret és Lluís Puig –, míg Clara Ponsatí volt oktatási tanácsos Skóciában van, ahol a St. Andrews Egyetemen vállalt állást. Először a spanyol központi büntetőbíróság adott ki európai elfogató parancsot november elején, ekkor Belgiumban elindult a bírósági eljárás. Ám mielőtt ez véget ért, és a belga hatóságok döntöttek volna arról, hogy kiadják-e a katalán politikusokat, az ügy Spanyolországban átkerült a legfelsőbb bíróságra, amely visszavonta az európai elfogatóparancsot az eljárások egységesítésére hivatkozva. Puigdemonték ekkor még olyan bűncselekmények gyanúsítottjai is voltak, amelyek miatt végül nem emeltek vádat ellenük. A most kiadott európai elfogatóparancs vonatkozik Marta Rovirára is, a függetlenségpárti baloldali ERC főtitkárára, aki nem jelent meg pénteken a bíróságon, hanem levélben közölte, hogy elhagyta az országot. Állítólag szerint Svájcba utazott, a legfelsőbb bíróság lázadás miatt emelt vádat ellene.