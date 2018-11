Macron pártjának adományait vizsgálják

A vádhatóság a kampányfinanszírozásért és politikai adományokért felelős hatóság november 12-i jelzése alapján indított előzetes eljárást, miután az ellenőrök nem tudták megállapítani, honnan érkezett csekken vagy átutalással 144 ezer euró a kormánypárt számlájára. Az adományozók azonosítása azért szükséges, mert a törvény szerint ugyanaz az ember évente maximum 7500 euróval támogathat egy politikai pártot. A vizsgálatot a pénzügyi és adócsalások, valamint korrupció elleni hivatal folytatja le. Az LREM a negyedik politikai mozgalom, amely ellen finanszírozási ügyben vizsgálat indult a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés (volt Nemzeti Front), a radikális baloldali Lázadó Franciaország és a centrista Modem után. „Náluk is lesz házkutatás? A tagok és adományozók listáját náluk is lefoglalják? Vagy pedig kettős mércét alkalmaznak?” - írta a Twitteren Jean-Luc Mélenchon, a Lázadó Franciaország elnöke a múlt hónapban az otthonában és pártja irodáiban egyszerre tartott házkutatásokra utalva. A kormánypárt hivatalosan nem reagált a hírre, de egyik képviselőjük, Pierre Person szerint a vizsgálat "annak a bizonyítéka, hogy az igazságszolgáltatás független" Franciaországban. Egy másik kormánypárti képviselő, az ügyvéd végzettségű Florian Bachelier szerint most "hagyni kell az ügyészséget a munkáját végezni". „Ha vizsgálat indult, lesz vizsgálat, ha nyomozás indul, lesz nyomozás, ha ítélet születik, lesz ítélet, és majd ha az végleges, akkor kommentálni fogom” - mondta a képviselő.