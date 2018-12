Macron meghátrált: nem emelik az üzemanyagok adóját

A hat hónapos moratóriumot más, a társadalmi elégedetlenség enyhítésé érdekében tett lépések is kísérik, köztük a gáz és az áram árának féléves befagyasztása. "Egyetlen adó sem ér annyit, hogy veszélybe sodorjuk miatta a nemzet egységét" - érvelt beszédében Philippe. "A döntések célja, hogy békét és nyugalmat hozzanak az országnak", és "lehetővé tegyék a valódi párbeszédet az elmúlt hetekben felszínre került aggodalmakról" - mutatott rá a miniszterelnök. A kormányfő egyúttal felszólította a franciákat, hogy a következő hónapokban vitassák meg a felvetett javaslatokat, és szükség esetén javítsák, valamint egészítsék ki őket. A kormányfő először kedd reggel - a Köztársaság Lendületben (LREM) és szövetségese, a Demokratikus Mozgalom (MoDem) parlamenti frakcióülésén - jelentette be a döntéseket, amelyek a kabinet előző este hozott Emmanuel Macron francia elnökkel egyetértésben. A széles társadalmi támogatást élvező sárgamellényesek egyik fő követelése az volt, hogy a kormány tegyen le az üzemanyagadó januárra tervezett emeléséről. "Süketnek vagy vaknak kell lenni ahhoz, hogy ne lássuk vagy halljuk" a franciák eddig "szemérmességből vagy büszkeségből elnyomott" haragját - mondta beszédében Philippe. A miniszterelnök aláhúzta: megérti ezt a haragot, ugyanakkor jelezte, hogy a kormány nem fogadja el a tiltakozásokat eddig jellemző erőszakot. "Minden franciának joga van a tüntetéshez, de minden franciának joga van a biztonsághoz is" - mutatott rá. "Ha szombaton újabb megmozdulások lesznek, azoknak békésen kell zajlaniuk" - szögezte le. A hétvégi erőszakos tüntetések óta - amelynek következtében 3-4 millió eurós (több mint egymilliárd forintos) károk keletkeztek Párizsban - a kabinet igyekszik csillapítani a feszültségeket és megelőzni az újabb összeütközéseket. Ennek jegyében a kormány tagjai kedd délután találkoztak volna a sárgamellényesek képviselőivel, akik azonban biztonsági okokra hivatkozva lemondták az egyeztetést. A kormányzati válaszok késlekedése miatt a tiltakozás hétfőn tovább szélesedett: a mentősök és a középiskolások is csatlakoztak a megmozduláshoz, miközben tiltakozó sárgamellényesek blokád alá vonták a Total olajvállalat 75 üzemanyagraktárát. A Párizsban az 1968-as diáklázadások óta nem tapasztalt erőszakos zavargások ellenére a franciák 72 százaléka továbbra is megértő az útblokádokat emelő tiltakozókkal, és támogatja a szociális mozgalmat - derül ki a Harris közvélemény-kutató intézet hétfőn közzétett felméréséből. A sárgamellényesek követeléseivel több párt és neves politikus is egyetért. Szerdán parlamenti vitát tartanak a jelenlegi társadalmi válságról.