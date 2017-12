Macron is szerepet kap a német kormányalakításban

Sigmar Gabriel külügyminiszter - aki Martin Schultz volt európai parlamenti elnök előtt vezette az SPD-t - közölte, hogy támogatja Macronnak az euróövezet közös költségvetésére vonatkozó javaslatát. "Késznek kell lennünk, hogy többet fektessünk be a jövőnkbe" - mondta Gabriel a német Funke médiacsoportnak és az Ouest-France francia regionális napilapnak adott, szombaton megjelent interjúban. "Németország az EU legnagyobb nyertese, és megengedhet magának nagyobb hozzájárulást" - tette hozzá. Gabriel kijelentette, hogy Macronnak az EU reformjával kapcsolatos javaslatai "nagyon fontosak" lesznek a január 7-én kezdődő koalíciós tárgyalásokon. A német politikus lelkesen üdvözölte Macronnak az EU erősítésére és globális szereplővé tételére vonatkozó elgondolását is. Merkel korábban kijelentette, hogy lát ígéretes területeket a szociáldemokratákkal az unióval kapcsolatos együttműködésben, és sürgős munkát szorgalmazott az uniós reformok kapcsán még a soron következő, 2019-ben esedékes uniós választások előtt. Gabriel arra is felszólította az EU-t, hogy dolgozzon ki olyan programokat, amelyek több bevándorló és menekült befogadására serkentenék pénzügyi támogatás fejében az unió kevésbé tehetős tagállamait. Eközben Thomas Strobl, az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) alelnöke a Heilbronner Stimme című német napnak nyilatkozva kijelentette: Németországnak évi mintegy 65 ezerre kell korlátoznia az évente befogadott új bevándorlók számát. Nem ismétlődhet meg a migránsáradat, és Németországnak vissza kell térnie a "normális" számokhoz, amelyeknek a bajor testvérpárttal, a CSU-val októberben megkötött megállapodásban szereplő évi 200 ezernél is kevesebbnek kellene lennie. A szombaton megjelent interjúban Strobl kijelentette: "a cél a 2012. évi szám lenne, amikor 65 ezer bevándorló érkezett". A CDU január 7-én kezd kormányalakítási tárgyalásokat a szociáldemokratákkal (SPD). A szeptember 24-i parlamenti választások után a győztes CDU/CSU az FDP-vel és a Zöldekkel kezdett egyeztetést a közös kormányzásról, de ez november végén kudarcba fulladt. Sigmar Gabriel német külügyminiszter (SDP) egy szombaton megjelent, a Funke médiacsoportnak adott interjúban kijelentette, hogy Németország nem tudja kielégíteni mindenkinek az igényét, aki itt szándékozik letelepedni. Hozzátette azt is, hogy Németországnak ki kell utasítani az illegális bevándorlókat.