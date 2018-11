Macedónia Gruevszki kiadását kéri Magyarországtól

A macedón belügyminisztérium Nikola Gruevszki volt miniszterelnök kiadatását kérte Magyarországtól - jelentette be Zoran Zaev macedón kormányfő szerdán Szkopjéban.

A Szabad Európa Rádió balkáni irodájának macedón internetes oldala szerint Zaev hozzátette: kormánya azt várja Magyarországtól, hogy mutasson példát, és ne védjen olyan bűnözőt, aki a Macedónia állampolgárainak kárt okozott. „Milyen motivációt jelentene az nekünk, tagjelölt országoknak, ha az Európai Unió egyik tagországa a bűnözők menedékévé válna, és nem tisztelné a nemzetközi gyakorlatot és a nemzetközi jogot” - vetette fel a kormányfő. A Vesti.mk beszámolója szerint Zoran Zaev a sajtótájékoztatóján gyávának nevezte hivatali elődjét. Mint mondta: Nikola Gruevszki egész idő alatt azt állította, hogy vállalja a felelősséget, és Macedóniáért kész börtönbe is vonulni, hogy másokat ne állítsanak bíróság elé, amikor pedig eljött a felelősségre vonás ideje, elmenekült. Zoran Zaev tagadta, hogy lett volna bármiféle korábbi politikai megállapodás közte és Gruevszki között arról, hogy utóbbi "megúszhatja a börtönbüntetést". „Meggyőződésem szerint Gruevszki előbb vagy utóbb visszatér, és letölti a büntetését, és a bíróság előtt azokban az ügyekben is védheti magát, amelyekkel még gyanúsítják” - fogalmazott a macedón kormányfő. A macedón belügyminisztérium szerdán hangsúlyozta: egyetlen ok sincs arra, hogy Nikola Gruevszki menedéket kapjon Magyarországon. Nikola Gruevszki 2006 és 2016 között volt Macedónia miniszterelnöke, viszont a héten nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, mert nem kezdte meg kétéves börtönbüntetése letöltését, amelyet hivatali visszaélés miatt szabtak ki rá. A politikus kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy Budapesten van, és politikai menedékjogot kért a magyar hatóságoktól.