London szerint orosz mérget használtak a kém ellen – Moszkva tagad

Oroszországban kifejlesztett, fagyverekben is használható idegméreggel követték el a Salisbury mérgezést – mondta Theresa May. A kormányfő hétfőn tájékoztatta az alsóház képviselőit a vizsgálat eddigi eredményeiről és a nemzetbiztonsági bizottság üléséről. A védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézetének szakértői szerint a felhasznált méreg a Novicsok nevű hatóanyagcsoportba tartozik.

A BBC orosz szolgálata Vil Mirzajanov – jelenleg az Egyesült Államokban élő – orosz vegyész egy, a Moszkovszkije Novosztyi című lapban 1992-ben megjelent cikkére hivatkozva azt állította, hogy a Novicsokot még a Szovjetunió széthullása előtt fejlesztették ki. A méreg minősége és típusa miatt, és mert Oroszország már korábban is végrehajtott merényleteket, a brit kormány nagyon valószínűnek tartja, hogy a Szkripalék elleni támadás mögött is Oroszország áll – mondta May. A brit kormány tudja, hogy Oroszország korábban gyártott ilyen idegméreg-hatóanyagot és a gyártókapacitás jó eséllyel ma is megvan. Salisburyben mérgezték meg Szergej Szkripalt és lányát, Juliját. Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a briteknek kémkedett, lebukása után 13 évre bebörtönözték, de egy orosz-amerikai fogolycserévl kiszabadult és az Egyesült Királyságban telepedett le. A brit kormányfő szerint csak két lehetséges magyarázat kínálkozik a március 4-én Salisburyben történtekre. Az egyik az, hogy "az orosz állam által közvetlenül országunk ellen elkövetett cselekményről" van szó, a másik az, hogy az orosz kormány elveszítette az ellenőrzést "e potenciálisan katasztrofális hatású" idegméreg felett, és lehetővé tette, hogy az mások kezére jusson. Boris Johnson külügyminiszter hétfőn bekérette Oroszország londoni nagykövetét a minisztériumba, és megkérdezte tőle, hogy a két lehetőség közül melyik az igaz. Johnson közölte a nagykövettel, hogy Oroszországnak azonnali és maradéktalan tájékoztatást kell adnia a Novicsok-programról a vegyi fegyverek tilalmát ellenőrző nemzetközi szervezetnek. Johnson kedd estig kért választ Moszkvától. London szerdán tekinti át részleteiben az orosz kormány válaszát, de ha nem érkezik hiteles válasz, a brit kormány azt a következtetést fogja levonni, hogy az orosz állam törvénysértő módon erőt alkalmazott az Egyesült Királyság ellen – mondta May. Szerinte a gyilkossági kísérletet nemcsak Szkripalék, hanem az Egyesült Királyság elleni bűncselekménynek is minősül, olyannak, amely ártatlan civilek életét tette kockára. A brit kormány nem fogja eltűrni az ilyen gyilkossági kísérleteket az Egyesült Királyság területén – mondta May.