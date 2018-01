LMP: a kormány nem segít a magyar családoknak

Az április 8-ai országgyűlési választás tétje, hogy továbbra is az oligarchák vezetik-e az országot, vagy olyan kormány, amely a magyar családok boldogulását tartja szem előtt – mondta Szél Bernadett,

Az LMP miniszterelnök-jelöltje azt mondta: a kormányfő Berlinben arról beszélt, ha nem kap pénzt az ország az EU-tól, akkor majd Kínától kér hitelt. "Ez leleplezte a miniszterelnököt, Orbán Viktor nem is a kormányzásra kér felhatalmazást, hanem, hogy tovább folytathassa azt a rablótevékenységet, amit barátaival és üzletfeleivel az elmúlt években folytatott" – mondta Szél Bernadett.

Ha nem lenne az oligarcha-gépezet, a Fidesz hatalma összeomlana, ezért a jövőben "az lesz Orbán Viktor fő tevékenysége, hogy megpróbálja pénzforrással ellátni ezt a gépezetet" – mondta. A Fidesz nem létezik, az "egy brand, franchise, aminek van parlamenti képviselete, de egy csapat oligarchát takar, akik a magyarországi adófizetőkön élősködnek". Az EU támogatása vissza nem térítendő, a hitelt azonban – a paksi erőműbővítés, a Belgrád-Budapest vasútvonal felújítása esetében – vissza kell fizetni, miközben ezek meg nem térülő beruházások. A választás tétje nem csak az, hogy ki vezeti az országot, hanem, hogy az oligarchákat akarjuk-e kormányon látni, vagy egy olyan kormányt, amely a magyar családok érdekeit képviseli – mondta Szél, aki szerint az LMP adó- és családrendszere, bérpolitikája a magyar családokat szolgálja, az adórendszer átalakításával egymilliárd forintot tudnának a családoknak juttatni. Aki az LMP-re szavaz, az azokra a magyar emberekre szavaz, akiket "csúfosan megrövidített ez a kormány". Bár a kormány azt állítja, nőtt a bölcsődei férőhelyek száma, a KSH szerint viszont 1500-al csökkent a Fidesz alatt. A külföldön született gyerekek száma egyharmaddal nőtt, a Magyarországon születetteké viszont 2 százalékkal csökkent. Szerinte ez annak a következménye, hogy a kormány nem a magyar családokat segíti. Szél szerint jó bérekre, kiváló oktatásra és működő egészségügyre lenne szükség, erre irányul az LMP programja is. Fontosnak, hogy a magyar családok boldogulhassanak saját országukban. Az LMP miniszterelnök-jelöltje bemutatta a párt jelöltjét, Ferenczi Istvánt, aki jelenleg is tagja a XIX. kerületi önkormányzatnak. Ferenczi István a Határ úti csomópont félbehagyott felújítását felemlítve megjegyezte, április 8-án arra kérnek felhatalmazást a választóktól, hogy egy másik úton indulhassanak el.