Lezárják a várost a repülőcirkusz miatt

Forgalomkorlátozás lép életbe csütörtöktől Budapest belvárosában a hétvégi Red Bull Air Race miatt, a lezárások következtében „egyes” tömegközlekedési járatok menetrendje is módosul - közölte szerdán a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A műrepülőverseny előkészítési munkálatai miatt csütörtök délután és pénteken napközben lezárják a Budai alsó rakpartot az Üstökös utca és a Döbrentei tér között. A Pesti alsó rakpart a Szent István park és az Eötvös tér között pénteken napközben lesz lezárva, a Lánchíd pénteken, szombaton és vasárnap reggeltől kora estig nem lesz járható, és a gyalogosok sem használhatják. A Pesti alsó rakpartot a Szent István park és az Eötvös tér között jövő kedd estétől szerda reggelig is lezárják. Emellett lezárják péntek este 10 órától hétfő reggel 6 óráig a Pesti alsó rakpartot a Margit híd északi felhajtójától a Havas utcáig, valamint Budán a Bem felső rakpartot a Lánchíd és a Bem tér között, a Budai alsó rakpartot az Üstökös utca és a Bertalan Lajos utca között, a Fő utca városhatár irányú útpályáját a Clark Ádám tér és a Jégverem utca között, a Jégverem utcát, a Pala utcát, a Halász utcát, a Szilágyi Dezső tér déli oldalát, az Aranyhal utcát, a Vitéz utcát, a Ganz utcát és a Kacsa utcát is. Budán az Alagutat, az Apród utcát az Attila út és a Döbrentei tér között, az Ybl Miklós teret, a Lánchíd utcát, a Batthyány utcát a Gyorskocsi utca és a Fő utca között, a Clark Ádám teret, a Fő utcát a Clark Ádám tér és a Csalogány utca között, az Öntőház utcát, Pesten a Széchenyi felső rakpartot a Jászai Mari tér és a Széchenyi tér között, a Jászai Mari teret, a Balaton utcát, a Markó utcát, a Garibaldi utcát, a Zoltán utcát, valamint a Széchenyi teret nem használhatják az autósok szombaton és vasárnap napközben. A lezárások miatt változik egyes tömegközlekedési járatok menetrendje is. Szombaton és vasárnap a 2-es villamos csak a Közvágóhíd és a Boráros tér között szállít utasokat, a Boráros tér felé tartó 15-ös és a 115-ös busz a József Attila utcán és a Kiskörúton át közlekedik. A 16-os busz péntektől vasárnapig napközben a Széll Kálmán tér és a Clark Ádám tér között jár. Már pénteken változik a 19-es és a 41-es villamos közlekedése, előbbi Dél-Budáról a Rudas Gyógyfürdőig, utóbbi péntektől hétfőig a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő között szállít utasokat a Krisztina körútra terelve. A 105-ös busz péntektől vasárnapig napközben a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon át közlekedik, a D11-es és D12-es hajók pedig csütörtöktől vasárnapig szintén napközben észak felől a Jászai Mari térig, délről pedig a Petőfi térig szállítanak utasokat.