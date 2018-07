Leváltották a korrupcióellenes főügyészt

Az alkotmánybíróság határozatának eleget téve Klaus Iohannis román államfő felmentette tisztségéből hétfőn Laura Codruta Kövesit, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) vezetőjét - jelentette be az elnöki hivatal szóvivője.

Iohannis az alkotmánybírósági határozat hatályba lépése után több mint egy hónapos halogatás után szánta rá magát erre a döntésre, amelyet tavasszal még megtagadott. Kövesi leváltását a szociálliberális kormánykoalíció követelte, mert szerintük Johannis visszaélt hatalmával, a múlt héten pedig már felfüggesztéssel fenyegették meg az elnököt. Madalina Dobrovolschi szóvivő hangsúlyozta: az elnök fontosnak tartja, hogy Romániában érvényesüljön a jogállam, a korrupcióellenes harc ne akadjon el, az alkotmánybíróság döntéseit pedig nemcsak az államfőnek, hanem a parlamenti többségnek is tiszteletben kell tartania, amikor a jogállamiságot megrengető törvénymódosításokról dönt. A szóvivő okfejtéséből kiderült, az államfő úgy ítélte meg: nincs más választása, eleget kell tennie az alkotmánybírósági határozatnak, hiszen ő maga mindig az alkotmány és a törvények tiszteletben tartásának fontosságát hangoztatta. Az elnök ugyanakkor felhívta az alkotmánybírók figyelmét arra, hogy hatalmas felelősségük van az alkotmányosság érvényesítésében és abban, hogy ne távolodjanak el annak szellemétől, amely az 1989-es román forradalom eszméin alapul. A szóvivő hangsúlyozta, hogy Kövesi leváltásával az elnök az alkotmánybíróság határozatát teljesíti. Hozzátette: függetlenül attól ki fogja vezetnie a DNA-t, a korrupcióellenes harcnak folytatódnia kell, mert annak hiánya a - közpénzek eltérítése révén - kórházak, iskolák, autópályák, egy hatékony közigazgatás hiányához vezet. Romániában az ügyészségi vezetőket az államfő nevezi ki és váltja le az igazságügyi miniszter javaslata alapján. Az igazságügyi miniszter februárban kezdeményezte Kövesi leváltását, azt állítva, hogy a főügyész önkényesen, hatáskörét túllépve, alkotmánysértő és törvénytelen módon vezette a DNA-t. Iohannis azt mondta: nem győzték meg a miniszter érvei, ezért nem hajlandó elmozdítani a főügyészt. A miniszter szerint erre nem lett volna joga, emiatt bepanaszolta az alkotmánybíróságnál, amely a miniszter javára döntött, és Iohannist a főügyész felmentésére kötelezte. Kövesi 2013 óta áll a DNA élén, második - meg nem hosszabbítható - mandátuma jövő tavasszal mindenképpen lejárt volna. Vezetésével a - 200 ezer eurót meghaladó kért okozó vagy köztisztviselőket érintő - nagy korrupciós ügyekben illetékes DNA évről évre megdöntötte saját rekordjait, ami a bíróság elé állított, illetve elítélt polgármesterek, törvényhozók, kormánytagok, rendőrök és bírák számát illeti. A szociálliberális koalíció azonban azt hangoztatta, hogy Kövesi és a DNA ügyészállammá tette Romániát, ahol ártatlan embereket hurcolnak meg, a főügyész pedig visszaéléseket követett el. Eltávolításával a kormánypártok nemcsak jelképes győzelmet arattak a főügyész munkájával elégedett jobboldali államfő felett, hanem precedenst is teremtettek arra, hogy más kinevezések és felmentések megtagadásának jogát is elvitathatják az elnöktől.