Letölthetőt kaphat részeg vezetésért

A Balassagyarmati Járási Ügyészség vádat emelt egy 44 éves Nógrád megyei férfival szemben, akit a rendőrség egy nap alatt négyszer is ittas vezetésen ért - közölte a Nógrád Megyei Főügyészség csütörtökön. A vádlott január 27-én 23 óra körül Balassagyarmat lakott területén ittas állapotban vezette a tehergépkocsiját, amikor a rendőrök közúti ellenőrzés alá vonták. A vérvétel után kiderült, hogy a vérében 2,56 gramm/liter volt az etilalkohol-koncentráció, amely súlyos fokú alkoholos befolyásoltságnak felel meg. A rendőrök büntetőeljárást kezdeményeztek ellene. Az intézkedés után rövid időn belül még három alkalommal érték ittas vezetésen a rendőrök a férfit, ugyanis az elkövető a rendőrkapitányságra történt előállításait követően mindig visszament a közúti ellenőrzések helyén hagyott tehergépkocsihoz, majd azt ismét ittasan vezette. A legutolsó tettenéréskor megállapították, hogy az előző előállítását követő időszakban további szeszes italt is fogyasztott, mert ekkor a véralkohol-koncentrációja már 3,23 gramm/liter volt. Mint a főügyész elmondta, a férfit ezen esetek előtt alig egy héttel is tetten érték, és korábban is állt bíróság előtt ittas vezetés miatt. Akkor a bíróság pénzbüntetésre ítélte, és eltiltotta a közúti járművezetéstől. Mivel ez sem tartotta őt vissza, az ügyészség most végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozta.